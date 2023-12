Nashik MNS News: जनमानसात ठसा उमटविण्याची संधी मनसेने गमावली

मनसेची स्थापना झाल्यानंतर पहिल्या एक- दोन वर्षात पक्षाने मुसंडी मारून ताकद निर्माण केली. परंतु नाशिक, पुणे, ठाणे व मुंबईचा काही भाग वगळता पक्षाचा फारसा प्रभाव दिसला नाही. नाशिकमध्ये सत्ता मिळाली. सत्तेचे पाच वर्षे सोडली तर प्रभाव टिकविता आला नाही. उलट वर्षागणिक पक्षाचा आकार कमी होत आहे.

निवडणूक वर्षाच्या पूर्वीचे म्हणजे २०२३ मध्ये पक्षाची ताकद वाढवून नवा पर्याय मतदारांसमोर निर्माण करण्याची संधी होती. परंतु ती संधी घालवली असेच म्हणावे लागेल. पक्षाचा ठोस कार्यक्रम नाही. मास बेस म्हटले जाते, परंतु कुठे आंदोलन नाही. जी काही आंदोलने झाली. ती पक्षाच्या कार्यालयाच्या अवतीभोवतीच राहीली. नाही म्हणायला मध्यंतरी एक बदल केला, परंतु तो अपेक्षा पूर्ण न करणारा ठरला. - विक्रांत मते. (MNS missed opportunity to make an impression on people nashik news)