MNS News : राज्यातील वेगाने घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींच्या राजकारणात नकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली असून त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे ‘एक सही संतापाची’ आंदोलन केले जात आहे.

या माध्यमातून शहराच्या विविध भागात स्वाक्षरीची मोहीम राबवून लोकांच्या मनातील संताप समोर आणला जाणार आहे. (MNS will bring anger of citizens to fore Ek Sahi Santapachi campaign conducted at various places in city nashik)

मनसेच्या राजगड कार्यालयात शनिवारी (ता. ८) एक सही संतापाची मोहिमेला सुरवात झाली. मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अशोक मुर्तडक, शहराध्यक्ष दिलीप दाते यांनी फलकावर स्वाक्षरी करून मोहिमेला सुरवात केली.

राज्याच्या सत्ता कारणात राजकारणाचा चिखल झाला असून, देशाला दिशा दाखवणाऱ्या महाराष्ट्राला विरोधी पक्ष शिल्लक राहिलेला नाही. या घडामोडींचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होत आहे.

त्यावर जनतेला आपले मत व्यक्त करता यावे, संताप व्यक्त करता यावा, यासाठी ही मोहीम राबविली जात असल्याचे शहराध्यक्ष दिलीप दातीर यांनी सांगितले. या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. रतनकुमार इचम, कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष सलीम शेख,

पराग शिंत्रे, जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष अनंत सांगळे, मनोज घोडके, मनोज ढिकले, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता ढेरे, मनसे विद्यार्थी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भंवर, सचिन सिन्हा, अक्षय खांडरे, संतोष कोरडे, भाऊसाहेब निमसे, सत्यम खंडाळे, ज्योती शिंदे, मिलिंद कांबळे, ज्ञानेश्वर बगडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.