Nashik Crime: यवतमाळ अरणी येथील सहलीला आलेल्या 20 विद्यार्थ्यांचे मोबाईल लंपास

जुने नाशिक : यवतमाळ अरणी येथील सहलीनिमित्त नाशिक शहरात आलेल्या वीस विद्यार्थ्यांचे मोबाईल आणि दोन पाकीट, असा १ लाख ६३ हजारांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला.

भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (mobile phones stolen of 20 students came from Yavatmal Arani on trip to Nashik Crime)