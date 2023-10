Nashik Crime: प्रवासी महिलेकडून 90 हजाराच्या रोख रकमेसह मोबाईल लंपास

By

जुने नाशिक : प्रवासी महिलेने वाहन चालकाची नजर चुकवून क्रेडिट कार्ड चोरत परस्पर ९० हजाराची रक्कम आणि मोबाईल लंपास केला. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात अनोळखी महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Mobile stolen from woman passenger with cash amount of 90 thousand Nashik Crime)

नवी मुंबई येथील राहुल पवार यांचा चारचाकी ट्रॅव्हल्स व्यवसाय आहे. एका महिलेने त्यांना पुणे आणि नाशिक जावयाचे आहे असे म्हणत त्यांची चारचाकी ठरविली. २५ सप्टेंबरला संशयित महिलेला घेऊन वाहन चालक पुण्याला गेले.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नाशिकला आले. शहरातील सराफ बाजारात पैसे घ्यावयाचे आहे, असे सांगून सराफ बाजारात आले. त्यानंतर काही वेळाने ती एक धनादेश घेऊन आली. पुन्हा रोख रक्कम घ्यावयाची आहे, असे म्हणत चालकासह काही वेळ थांबून राहिली.

त्यानंतर स्वतःच्या मोबाईलची बॅटरी संपली आहे. असा बहाणा करत फोन करण्यासाठी वाहन चालकाचा मोबाईल घेतला. मोबाईल घेऊन संशयित महिला पैसे आणण्यासाठी निघून गेली. बराच वेळ झाला महिला परतली नाही.

चालकास संशय आल्याने त्याने चारचाकी ठेवलेले मित्राचे क्रेडिट कार्डची तपासणी केली. कार्ड मिळून आले नाही. दरम्यान महिलेने दहा-दहा हजार करून सुमारे ९० हजाराची रक्कम परस्पर क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून काढून घेतली.

शिवाय वाहन चालकाचा मोबाईलही घेऊन गेली. वाहन चालकाने मित्र आणि कुटुंबीयांना घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली.

त्यानंतर मंगळवार (ता. ३) श्री. पवार यांच्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात संशयित महिलेविरुद्ध तक्रार दाखल केली. नार्कोटेक्स विभागात पोलिस अधिकारी असल्याचे तिने वाहन चालकास सांगितले असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.