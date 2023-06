Nashik Crime: माहिती अधिकाराच्या आदेशात फेरफार; महिलेविरोधात गुन्हा दाखल

Nashik Crime : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत प्रथम अपील सादर केल्यानंतर त्यावरील आदेशात फेरफार केल्याप्रकरणी नंदुरबारच्या महिलेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठातर्फे तक्रार देण्यात आली होती. (Modification of Right to Information Order case registered against woman Nashik Crime)

सुनीता बापू ठाकरे (रा. खामगाव, जि. नंदूरबार) असे संशयित महिलेचे नाव आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठ कार्यालयातील चंद्रकांत सुधाकर कातकाडे (रा. भगूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, शहादा पंचायत समितीकडे संशयित ठाकरे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत प्रथम अपील सादर केले.

त्यासंदर्भातील माहितीबाबतचे आदेश पत्र ठाकरे यांना संबंधित विस्तार अधिकाऱ्यांनी दिले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी छापिल स्वरूपात दिलेल्या आदेशात ठाकरे यांनी ‘पंधरा दिवसांत माहिती टपालाने देण्यात यावी’, अशी हस्ताक्षरात नोंद केली.

यासह कंसात अधिकची खोटी माहिती नमूद करून बनावट आदेशाच्या प्रती राज्य माहिती आयोगाच्या खंडपीठाकडे सादर केल्या होत्या. या स्वरूपाच्या पंधरा प्रथम अपिलांवरील कागदपत्रांमध्ये त्यांनी फेरफार केल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.

या संदर्भात पोलिसांनी कागदपत्रांची पडताळणी करून सुनीता ठाकरे यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.