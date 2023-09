Nashik Crime: महामार्ग बसस्थानकात एकाच्या खिशातून पैसे लंपास

By

Nashik Crime : महामार्ग बसस्थानकावर बसमध्ये चढत असताना गर्दीचा फायदा घेऊन अज्ञात संशयिताने एकाच्या खिशातील पाच हजार रुपयांची रोकड चोरून पसार झाला. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुंबई नाका पोलिसांना नाकावर टिच्चून संशयित चोरटयाकडून अशाप्रकारे चोऱ्या करीत आहेत. प्रवाशांकडून तक्रारीनंतरही ढिम्म पोलिसांकडून संशयितांना जेरबंद करता आलेले नाही. (Money looted from ones pocket at highway bus stand Nashik Crime)

मनोज वामनराव जाधव (रा. सावतानगर, सिडको) यांच्या फिर्यादीनुसार, ते गेल्या रविवारी (ता.२४) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास मुंबई नाका येथील महामार्ग बसस्थानक येथे मुलीला सोडविण्यासाठी आले होते.

तीन वाजेच्या सुमारास कसारा बस आली असता, बसमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांची एकच गर्दी झाली. त्यावेळी जाधव हे बसमध्ये चढत असताना अज्ञात संशयिताने त्यांच्या पॅण्टच्या खिशात हात घातल्याचे त्यांना जाणवले.

त्यांनी संशयिताचा हात पकडला असता, त्याने हात झटकून पळ काढला. जाधव हे गर्दीतून बाहेर आले असता त्यांनी चोर-चोर असे ओरडले. परंतु संशयित गर्दीचा फायदा घेऊन पसार झाला.

जाधव यांनी खिशात हात घालून पाहिले असता, त्यांच्या खिशातील पाच हजारांची रक्कम संशयिताने काढून नेली होती. याप्रकरणी त्यांनी नजिकच असलेल्या मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला.

दरम्यान, महामार्ग बसस्थानक परिसर चोरट्यांचा अड्डा झाला आहे. वारंवार याठिकाणी गर्दीचा फायदा घेत चोरट्यांकडून प्रवाशांचे पैसे, दागिने चोरून नेतात.

तर, हाकेच्या अंतरावर मुंबई नाका पोलीस ठाणे असताना, त्यांच्या नाकावर टिच्चून चोर्या होत आहेत. तरीही ढिम्म असलेल्या पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली नाही.