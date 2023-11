Nashik Godavari Parikrama: गोदावरी नदीचा उगम ते संगम परिक्रमा; तीनशेहून अधिक साधूमहंतांचा सहभाग

Nashik Godavari Parikrama: गंगा नदीच्या आधी गोदावरी नदीचा जन्म मानला जातो. तसेच गंगा नदीनंतर सर्वांत लांब नदी गोदावरी नदी आहे. गोदावरी नदीच्या काठावर नाशिकमध्ये कुंभमेळा भरतो.

नर्मदा परिक्रमाप्रमाणे गोदापरिक्रमेला वैष्णव संप्रदायात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. गोदावरी नदीच्या महतीचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी तीनशेहून अधिक साधूमहंत रविवारी (ता. ३) गोदावरी नदीचा उगम ते संगम परिक्रमा करणार असल्याची माहिती पंचमुखी हनुमान मंदिराचे प्रमुख महंत भक्तिचरणदास महाराज यांनी दिली. (More than 300 sadhus will do Godavari parikrama nashik news)

या परिक्रमेचे आयोजन टीलाद्वाराचार्य मंगलपीठाधीश्वर यज्ञसम्राट श्री श्री १००८ श्री महंत श्री माधवाचार्य महाराज यांनी केले आहे. रविवार सकाळी सातला त्र्यंबकेश्वर येथील गोदावरी उगमस्थान व कुशावर्त येथे संकल्पपूजन, ध्वजपूजन करून गोदावरी नदी परिक्रमेला सुरवात होणार आहे. त्यानंतर सकाळी अकराला जुना आडगाव नाका येथील प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिरात परिक्रमेत सहभागी सर्व साधूमहंत यांचे स्वागत करण्यात येणार आहे.

१२ डिसेंबरपर्यंत ही परिक्रमा सुरू राहणार असून, १३ ला पुन्हा त्र्यंबकेश्वर येथे पोचल्यावर गोदावरी परिक्रमेची सांगता केली जाणार आहे. गोदावरी नदी न ओलांडता व नदीच्या काठाने मार्गक्रमण करीत जवळपास तीन हजार ५०० किलोमीटरचे अंतर दहा दिवसांत पूर्ण केले जाणार आहे. साधू, महंत यांनी एकत्र येऊन अशाप्रकारे गोदावरी नदी परिक्रमेचे प्रथमच आयोजन केले जात आहे.

ही परिक्रमा पाच ते सहा राज्यांतून होणार असल्याने, त्या त्या राज्यातील सरकारने सहभागी साधू, संत, महंत यांच्या वाहन ताफ्याला संरक्षण देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. या परिक्रमेबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, डीआयजी रवींद्रकुमार सिंघल यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले असल्याचे महंत भक्तिचरणदास महाराज यांनी सांगितले.

चंद्रभागेच्या काठावर विष्णू महायज्ञ

गोदावरी परिक्रमा झाल्यानंतर सर्व साधू, महंत विश्व कल्याणार्थ नऊ कुंडात्मक विष्णू महायज्ञ, हनुमान चालिसा व संत समागम याकरिता पंढरपूर येथे जाणार आहेत. १७ ते २१डिसेंबर या कालावधीत चंद्रभागा नदीच्या काठावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

परिक्रमेतील वैशिष्ट्य

- दोन बस, दोन आयशर, सहा ते सात चारचाकी वाहने असा मोठा वाहनांचा ताफा या परिक्रमेत सहभागी होणार आहे.

- भारतातून वेगवेगळ्या प्रांतातील जवळपास ३५० साधू, संत, महंत या परिक्रमेत सहभागी होणार आहेत.

- ८ डिसेंबरला सकाळी सातला समुद्रमार्गे छिन्नलंका येथे गोदावरी नदीचा समुद्रात संगम होतो त्याठिकाणी विधिवत पूजा

"वैष्णव संप्रदायात गोदावरी परिक्रमेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. प्रथमच साधू, संत, महंत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोदावरी नदी परिक्रमा करीत आहेत. याचे सर्व नियोजन झाले असून, परिक्रमेच्या कालावधीत रोज सायंकाळी त्या त्या ठिकाणी गोदा आरती केली जाणार आहे. नदी ओलांडायची नसल्याने जाताना वेगळा मार्ग व येताना वेगळा मार्ग आहे." - महंत भक्तिचरणदास महाराज, पंचमुखी हनुमान मंदिर