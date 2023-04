Ahinsa Run : 5 हजारांहून अधिक जणांचा अहिंसा रनमध्ये सहभाग; पुरुष गटात असिफ खान प्रथम

By

नाशिक : जगाला भगवान महावीरांचा शांती आणि अहिंसेचा संदेश देण्यासाठी आयएफएएल जितोद्वारे नाशिकमध्ये अहिंसा रन झाली. त्यामध्ये पाच हजारांहून अधिक जणांचा सहभाग राहिला. (More than 5 thousand people participated in ahinsa run nashik news)

स्वच्छ नाशिक, हरित नाशिक, सुंदर नाशिक याचाही घोष यावेळी करण्यात आला. १० किलोमीटरच्या पुरुष गटात असिफ खानने प्रथम, रोहित यादवने द्वितीय, तर महेश फासलेंनी तृतीय क्रमांक मिळवला. महिला गटात राणी मुछेडी यांनी विजेते, स्तुती एडनवाला यांनी उपविजेते, तर ज्योती नागरेंनी तिसऱ्या क्रमांकाचे यश मिळवले. रोख पारितोषिक आणि सन्मानचिन्ह देऊन विजेत्यांचा सन्मान करण्यात आला.

हिंसाचाराची स्थिती जगात तयार झाली असताना त्यावर अहिंसा हाच एकमेव प्रभावी उपाय मानला जातो. हिंसा ही केवळ शारीरिक नसून ती मानसिक असू शकते आणि ती केवळ मानवासाठी नाही, तर पशू-पक्ष्यांची होते. प्रेम, क्षमा, त्याग ही सर्व अहिंसेची रूपे आहेत. हाच संदेश देण्यासाठी हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान येथे सकाळी सहा अहिंसा रनची सुरवात झाली.

३ किलोमीटर, ५ किलोमीटर आणि १० किलोमीटर असा मार्ग होता. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ५ किलोमीटर रनमध्ये सहभाग घेतला. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे, शिक्षण तज्ज्ञ रतन लथ, डॉ. हेमलता पाटील आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

झुंबा नृत्य अन सांस्कृतिक कार्यक्रम

‘अहिंसा रन'च्या सुरुवातीला झुंबा नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. पारितोषिक वितरण कार्यक्रमासाठी ज्येष्ठ उद्योजक अशोक कटारिया, सतीश पारख, सुमेरकुमार काला, मविप्रचे सरचिटणीस ॲड्. नितीन ठाकरे, वर्धमान लुंकड, संजय लोढा, सतीश हिरण, नरेंद्र गोलिया, ॲड. सुबोध शहा, विलास शहा, संदीप पहाडे, हर्षीत पहाडे, आशा कटारिया, शोभा पारख, पंकज पटनी आदी उपस्थित होते.

‘जितो‘ अध्यक्षा कल्पना पटणी यांनी स्वागत व प्रस्ताविक केले. सचिव वैशाली जैन यांनी आभार मानले. सहभागी झालेल्यांना टी-शर्ट, पदक देण्यात आले. डॉ. अतुल जैन, सौरव पारख, सुनीता बोहोरा, वंदना तातेड,विजय लोहाडे, निकेत चतुरमुथा, नितीन राका आदींचा उपक्रमात सहभाग होता. सूत्रसंचालन परी ठोसर-जोशी व रोहन मेहता यांनी केले.

ज्येष्ठांचा उस्फुर्त सहभाग

‘जीतो नाशिक'चे अध्यक्ष ॲड. सुबोध शहा, सौ. कल्पना पटणी, हर्षित पहाडे यांनी स्वागत केले. अहिंसा रनचे मुख्य प्रायोजक दीपक बिल्डर्सचे दीपक चंदे व सहप्रायोजक आर.सी. बाफना ज्वेलर्स, स्पेक्ट्रम क्लासेस होते. अहिंसा रनमध्ये रामचंद्र बधान (वय ९१) व नारायण वाळवेकर (वय ८५) यांनी ३ किलोमीटर, तर बाळकृष्ण अलई (वय ८५) यांनी १० किलोमीटर रन पूर्ण केली. तिघांचा सन्मान करण्यात आला.