Nashik Corona Update : कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटमुळे सज्जतेचा भाग म्हणून महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने आढावा घेतला.

त्यात शहरात सात हजारांहून अधिक बेड असल्याची माहिती समोर आली, तर डॉ. झाकिर हुसैन रुग्णालय व नाशिक रोडच्या स्व. बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात (बिटको) कोरोनासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात आला. त्याचबरोबर मॉलिकयुलर लॅबही कार्यान्वित करण्यात आली. (More than 7 thousand beds in hospitals in city nashik news)