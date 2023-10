By

Nashik Crime : नांदूरमध्यमेश्वर येथील क्लिनीक बंद करून लासलगावी कारने परतणार्या डॉक्टरला मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांनी बंदुकीचा धाक दाखवून अपहरण करीत त्यांची लुट केली होती.

याप्रकरणी नाशिक ग्रामीण स्थानिक गुन्हेशाखेने तिघा कुख्यात गुन्हेगारांना जेरबंद करीत गुन्ह्याची उकल केली आहे. (Most Wanted three in Lasalgaon doctors robbery case arrested Nashik Crime)

श्रावण उर्फ श्रावण्या सुरेश पिंपळे (२६, रा. नैताळे, ता. निफाड), नितीश मधुकर हिवाळे (३२, रा. राजूर रोड, पीर पिंपळगाव, जि. जालना), सचिन शिवाजी दाभाडे (२५, रा. गोरक्षनाथनगर, हरसुल, जि. छ. संभाजीनगर) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत.

गेल्या १३ तारखेला रात्री डॉ. विनोद चंद्रभान ढोबळे त्यांच्या अल्टोकारने जात असताना विंचूर एमआयडीसी पार्क परिसरात त्यांना तिघा संशयितांनी अडविले. त्यांच्या डोक्याला बंदूक लावून येवल्याकडे निर्जनस्थळी नेले.

त्यांच्याकडील एटीएम, मोबाईल काढून घेत त्यांच्या शर्टाने बांधून तोंडात बोळा कोंबून निर्जनस्थळी फेकून देत कार घेऊन पळून गेले. संशयितांनी एटीएममधून पैसे काढून असा २ लाख ६५ हजारांचा लुटीचा गुन्हा लासलगाव पोलिसात दाखल आहे.

पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील हे तपास करीत असताना बीड जिल्ह्यातील आष्टी व नगर जिल्ह्यातील जामखेड परिसरातून सापळा रचून तिघांना जेरबंद केले.

तिघे संशयित हे अट्टल गुन्हेगार असून, त्यांच्याविरोधात नाशिकसह नगर, संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये दरोडे, घरफोड्यांचे गुन्हे दाखल आहेत. तिघांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

सदरची कामगिरी स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील, सहायक निरीक्षक सागर कोते, गणेश शिंदे, उपनिरीक्षक नाना शिरोळे, हवालदार नवनाथ सानप, विश्वनाथ काकड, हेमंत गिलबिले, प्रदीप बहिरम, नारायण पवार यांच्या पथकाने बजावली. अधीक्षक उमाप यांनी पथकाला १५ हजारांचे रिवॉर्ड घोषित केले.