Nashik News : मुलाच्या निधनाच्या वार्तेने आईचाही मृत्यू

Nashik News : निऱ्हाळे-फत्तेपूर (ता.सिन्नर) येथील मुलाचे निधन झाल्याचे समजल्याने आईला हदयविकाराचा तीव्र झटक्याने मृत्यू झाला आहे. एकाचवेळी मुलगा अन् आईवर अंत्यसंस्कार करण्याचा ह्दयद्रावक प्रसंग ग्रामस्थांवर आल्याने प्रत्येक जण हळहळ व्यक्त करीत होता. (Mother also died after news of son death Nashik News)

निऱ्हाळे फत्तेपूरचे भूमिपुत्र व नवी मुंबई येथील रहिवासी शिवराम फकिरबा सांगळे (६२ ) यांना काही दिवसांपासून श्री. सांगळेंना अर्धांगवायू झाला. त्यांचे बुधवारी (ता.३१) मुंबईला निधन झाले. त्यांचा मुतदेह निऱ्हाळे फत्तेपूर आणण्यात येत असतना घरात सांगळे परिवाराने आई ठकूबाई सांगळे (९५) या वयोवृद्ध असल्याने त्यांना घटना सांगितल नाही.

पण घराकडे नातेवाईक येऊ लागले अन् काही रडू लागल्याने आई ठकुबाईला कळले. क्षणार्धात त्यांना ह्रदयविकाराचा तीव्र झटका आला अन त्यांचे निधन झाले. जामनदी तिरावर शोकाकूल वातावरणात आई व मुलगा यांचा एकाच वेळी अंत्यविधी करण्यात आला.