Nashik News : मित्रांमध्ये खेळून रात्री उशिरा घरी आलेल्या मुलाला आईने काळजीने दटावले खरे, परंतु त्यानंतर रागाने घरातून निघून गेलेल्या मुलाच्या शोधासाठी तिने आकाशपाताळ केले.

मोठ्या शोधमोहिमेनंतर मुलगा मित्राच्या घरी सापडल्यावर मात्र माता- पित्यांचा जीव भांड्यात पडला. (Mother lost her life in pot after her son found safe Nashik News )

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, पंचवटीतील गणेशवाडी भागात प्रवीण जाधव हे त्यांची पत्नी मुलगा व मुलीसह राहतात. श्री. जाधव यांचा बारा वर्षाच्या मुलगा युवराज प्रवीण जाधव परवा मित्राच्या वाढदिवसाला गेला अन रात्री उशिरा घरी परतला.

या काळात त्याच्या आई- वडिलांनी सर्वत्र शोध घेऊनही तो सापडला नाही. त्यामुळे तो घरी आल्यावर आई रागावली. मात्र आईवडील रागावत असल्याने युवराजने पुन्हा घर सोडले. राग ओसरल्यावर तो पुन्हा येईल, असे आईवडिलांना वाटले खरे परंतु रात्रभर वाट पाहूनही युवराज परतला नाही, तेव्हा मात्र सर्वांचीच काळजी वाढली.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुलगा हरविल्याची तक्रार नोंदविण्यासाठी पोलिस स्टेशन गाठले. परंतु हरविल्याच्या तक्रारींबाबत पोलिस चोवीस तासांनंतर तक्रार नोंदवून घेत असल्याने त्यांनी पोलिस ठाण्यात फक्त तक्रार अर्ज दिला.

यादरम्यान युवराजच्या आईवडिलांसह इतर नातेवाइकांनी त्याचा शोध सुरू केला. जंगजंग शोध घेतल्यावर अखेर युवराज एका मित्राच्या घरी आढळून आल्यावर मातेसह सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला.

सर्वच धावून आले...

रात्रभर वाट पाहूनही मनात नाही, नाही ते विचार आल्याची प्रतिक्रिया युवराजच्या आईने तो सापडल्यावर नोंदवली. संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी आम्ही दोघेही दिवसभर कामावर जातो, रागावल्यावर युवराज घर सोडून जाईल, असे वाटलेच नव्हेत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदविली. युवराजच्या शोधासाठी सारे नातलग धावून आल्याचे त्यांनी सांगितले.