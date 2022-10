नाशिक : वेगवेगळ्या विषयांचे एकाच वेळी दोन्‍ही हातांनी लिखाण करताना विद्यार्थी... अत्‍यंत अवघड असे नऊशेपर्यंतचे पाढे तोंडपाठ बोलणारे विद्यार्थी.. घटनेतील कलम व त्‍याचे महत्त्व विशद करणारे विद्यार्थी.अशा तल्‍लख बुद्धीच्‍या विद्यार्थ्यांना पाहून उपस्‍थित प्रेक्षक आवाक झाले.

औचित्‍य होते गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाचे. या विद्यार्थ्यांना घडविणारे हिवाळी (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) येथील जिल्‍हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक केशव गावित यांना (स्व.) आमदार डॉ. वसंतराव पवार स्‍मृती पुरस्‍कार प्रदान करण्यात आला. यानिमित्त त्‍यांच्‍या विद्यार्थ्यांनी आपल्‍यातील गुणकौशल्‍यांचे दर्शन घडविताना उपस्‍थितांना थक्‍क केले.

नीलवसंत मेडिकल फाउंडेशन ॲण्ड रिसर्च सेंटर यांच्‍यातर्फे आयोजित या कार्यक्रमात पुरस्‍कार निवड समितीया अध्यक्षा नीलिमाताई पवार यांच्‍या हस्‍ते (स्व.) आमदार वसंतराव पवार स्‍मृती पुरस्‍कार २०२२ शिक्षक केशव गावित यांना प्रदान करण्यात आला. मानपत्र, सन्‍मानचिन्‍ह, व एक लाख रुपये रोख असे पुरस्‍काराचे स्वरूप होते. या प्रसंगी मविप्र संस्‍थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, सुरेशबाबा पाटील, वसंतराव खैरनार, माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, माजी महापौर दशरथ पाटील, नाना महाले, भास्‍कर बनकर, राजेंद्र मोगल, डॉ. अविनाश आंधळे, डॉ. प्राची पवार आदी उपस्‍थित होते.(Motivational Story Everyone was amazed by brilliant intellect of students Nashik News)

Student Talent

विद्यार्थ्यांच्‍या कौशल्‍यांची दखल घेताना यावेळी सभागृहाकडून भरघोस आर्थिक मदत देत त्‍यांना बळ देण्यात आले. यावेळी सुरेशमामा कळमकर यांनी ५१ हजार, निवृत्ती महाले यांनी अकरा हजार, भास्‍कर बनकर यांनी पाच हजार, राधाकृष्ण नाईकवाडे यांनी पाच हजार रुपयांची देणगी या विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केली. विद्यार्थ्यांच्‍या मनोगतात किरण भोये म्‍हणाला, की कौशल्‍याधीष्ठीत शिक्षण घेत असल्‍याचा आम्‍हाला आनंद होतोय. अभ्यासाचा कुठलाही ताण न येऊ देता गावित सर अभ्यास करून घेतात. प्रतीक्षा भुसारे म्‍हणाली, की कुटुंबात शिक्षण घेत असलेली मी पहिली मुलगी असून, आयएएस होण्याचे माझे स्‍वप्‍न आहे.

सरांच्‍या मार्गदर्शनाखाली हे स्‍वप्‍न साकार होईल, असा मला विश्‍वास आहे. पालक प्रकाश भिवसन म्‍हणाले, की आम्‍ही शहरात मजुरीसाठी जातांना सरांकडे पाल्‍य सोडून जातो. त्‍यांच्‍या जेवणाची शिक्षणाची काळजी ते घेत असल्‍याने पाल्‍याचे जीवन समृद्ध होत आहे. डॉ.रमेश मंत्री यांनी सूत्रसंचालन केले. धेय्य प्राप्तीपर्यंत परीश्रम सुरू राहणार : गावित विद्यार्थ्यांमधून सनदी अधिकारी घडावेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळवावा, शिक्षक होऊन आणखी विद्यार्थी घडवावे असे धेय्य बाळगलेले आहे. या धेय्याच्‍या प्राप्तीपर्यंत अथ्थक परीश्रम सुरुच ठेवणार असल्‍याची भावना पुरस्‍कारार्थी केशव गावित यांनी व्‍यक्‍त केली.

शाळेत रुजू झाल्‍यापासून आजवरचा प्रवास उलगडून सांगताना यादरम्‍यान सहकार्य करणाऱ्या विविध संस्‍था, व्‍यक्‍तींचे त्‍यांनी आभार मानले. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना येत्‍या काही महिन्‍यात इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी प्रयत्‍नशील असल्‍याचे नमूद केले. चांगला मार्गदर्शक बदलू शकतो जीवन : पवार हिवाळी पाड्यावरील या शाळेतील प्रत्‍येक विद्यार्थी अलौकिक असून, त्‍यांच्‍या दोन्‍ही मेंदूंचा विकास झालेला आहे.

धेय्यापर्यंत पोहचवितांना चांगले मार्गदर्शक जीवन बदलू शकतो, हे त्‍यांचे शिक्षक श्री.गावित यांनी सहउदाहरण दाखविले आहे. त्‍यांनी केलेले कार्य, शाळेप्रती दिलेल्‍या योगदानाची दखल घेताना हा पुरस्‍कार देताना आम्‍हाला मनस्‍वी आनंद होतो आहे, असे प्रतिपादन नीलिमाताई पवार यांनी केले.

