नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये कारचालकाकडून ₹१०.३० लाखांची रोकड पळवली, दोन संशयित अटकेत

Cash Theft on Motwani Road: How the Robbery Unfolded : मोटवाणी रोडवर कार थांबल्याची संधी साधून कारचालकानेच रोकड पळविली. वाटेत कार सोडून साथीदारासह दुचाकीवरून दोघे पसार झाल्याचा प्रकार घडला.