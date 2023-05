BJP News : भाजप शहराध्यक्षपदासाठी हालचाली गतिमान; सरचिटणीस माधवी नाईक यांची वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा

By

BJP News : भाजपच्या शहराध्यक्षपदी नवीन चेहरा बसविण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या असून, त्याचाच एक भाग म्हणून पक्षाच्या सरचिटणीस व निरीक्षक माधवी नाईक यांची मंगळवारी (ता. ९) आमदारांसह काही वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा झाली.

दरम्यान, एकीकडे चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे काही माजी नगरसेवकांना प्रोजेक्ट करण्यासाठी ठेकेदारदेखील मैदानात उतरल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदारांच्या या हस्तक्षेपामुळे भाजपमध्ये नाराजीचा स्फोट होणार असल्याचे बोलले जात आहे. (Movement for BJP city president post in full swing General Secretary Madhavi Naiks discussion with senior leaders nashik political news)

भाजपच्या शहराध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींकडून वेगाने पावले उचलण्यात आली आहे. यापूर्वी नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेल्या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहराध्यक्ष बदलणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते.

परंतु, पक्षाच्या सरचिटणीस व निरीक्षक माधवी नाईक यांनी मंगळवारी पक्षाचे आमदार व काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी शहराध्यक्ष बदला संदर्भात चर्चा केल्याने शहराध्यक्ष बदलणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

शहराध्यक्ष पदावर आमदारांची नियुक्ती केली जाणार नाही, असे यापूर्वीच प्रदेश पातळीवरून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता माजी नगरसेवकांनी शहराध्यक्ष पदासाठी कंबर कसली आहे.

स्थायी समितीचे माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, गणेश गिते, संभाजी मोरुस्कर, जगदीश पाटील, अरुण पवार, उत्तम उगले, प्रशांत जाधव, अनिल भालेराव, अजिंक्य साने यांची नावे चर्चेत आहे.

ठेकेदारांचेही लॉबिंग

सत्ता असताना पक्ष संघटनेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रमुखपदांवर आपल्या हक्काचा माणूस बसण्यासाठी ठेकेदारांचे लॉबिंग होत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र, भाजपच्या शहराध्यक्ष पदावर ठराविक व्यक्तींना विराजमान करण्यासाठीदेखील काही ठेकेदार कार्यरत झाले आहे.

गिरीश महाजन हे नाशिकचे पालकमंत्री असताना त्यावेळेसदेखील हे ठेकेदार मोठ्या प्रमाणात ॲक्टिव्ह झाले होते. पक्ष आपणच चालवत असल्याचे वातावरण त्यावेळी निर्माण करण्यात यशस्वी झाले होते.

आतादेखील महापालिका व राज्यात सत्तेत आल्यास आपल्याच हाती सूत्रे राहतील, अशी तजवीज करण्यासाठी शहराध्यक्षपदावर मर्जीतील व्यक्ती बसविण्यासाठी ठेकेदार कार्यरत झाले आहे.