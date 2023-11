Nashik News : महापालिकेतर्फे उपयोगिता शुल्क आकारण्याच्या हालचाली सुरू

By

Nashik News : स्वच्छतेचा कर वसूल होण्याच्या अनुशंगाने महापालिकेच्या वतीने पुन्हा एकदा उपयोगिता शुल्क आकारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यासाठी घरगुतीसाठी मासिक ६०, व्यावसायिकांसाठी १८०, तर हॉटेल्स व तत्सम कचरा उत्पादकांसाठी २२० रुपये प्रतिमाह अशी आकारणीचा निर्णय जवळपास झाला आहे.(movement of utility charges by Municipal Corporation has started nashik news )

देशातील पहिल्या दहा स्वच्छ शहरात येण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने स्वच्छता या विषयावर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून आता स्वच्छतेसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर उपयोगिता शुल्क आकारण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

कचरा संकलनात नागरिकांना स्वच्छतेची शिस्त लागावी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानाही आर्थिक हातभार लावण्यासाठी उपयोगिता शुल्क लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन व विविध कर विभागाने कर लागू करण्यासाठी अभ्यास केला आहे. कर लागू करताना विशेष रचना तयार केली जाणार आहे. यातून नागरिकांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.