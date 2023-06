Nashik News : मौजेसुकेणे-चांदोरीदरम्यान रेल्वेउड्डाणपूल; मध्य रेल्वेतर्फे हालचाली सुरू

Nashik News : मौजे सुकेणे (ता. निफाड) येथून जवळच असलेल्या मौजे सुकेणे ते चांदोरी रस्त्यावर मध्यरेल्वेच्या रेल्वे फाटकावर रेल्वे प्रशासनाकडून उड्डाणपूल उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. (Movements are underway to construct flyover on railway gate of Central Railway on Mauje Sukene to Chandori road nashik news)

पुलासाठी आवश्यक असलेले मातीपरिक्षणासाठी येथे नुकतेच काही ठिकाणी बोअर घेण्यात आले. उड्डाणपूल किंवा अंडरपास यापैकी एक उभारण्याची मध्य रेल्वेने तयारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. रेल्वेतर्फे याबाबत अजून दुजोरा मिळालेला नाही मात्र पुलासाठी चाचणी करण्यात येत असल्याचे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

मौजे सुकेणे ते चांदोरी रस्त्यावर रेल्वे फाटकाच्या दोन्ही बाजूंना संबंधित सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीकडून माती परीक्षण केले जात आहे. पिंपळगाव बसवंत, कोकणगाव व कसबे सुकेणेकडून चांदोरी, सायखेडा, सिन्नर व संगमनेरकडे जाण्यासाठी हा मार्ग अतिशय जवळचा व सुरक्षित मार्ग म्हणून ओळखला जातो.

सध्या कोकणगाव- मौजे सुकेणे- चांदोरी या प्रमुख जिल्हामार्गावर मौजे सुकेणे शिवारात मध्य रेल्वेचे ९६ क्रमांकाचे रेल्वे गेट आहे. सध्या येथे स्वयंचलित फाटक असून, मध्य रेल्वेमार्गावरील व्यस्त रेल्वेच्या वेळापत्रकामुळे फाटक चोवीस तासांत बऱ्याच वेळा बंद होते. त्यामुळे सुकेणे चांदोरी मार्गावरील वाहतुकीला मोठा अडथळा ठरतो. मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून सध्या सर्वच रेल्वे गेट बंद करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.

त्यामुळे आता चांदोरी ते सुकेणे रस्त्यावरील रेल्वे फाटकावरही उड्डाणपूल उभारण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक तयारीला वेग आला आहे. रेल्वे फाटकाच्या दोन्ही बाजूंना सध्या संबंधित सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीकडून माती परीक्षण केले जात आहे. त्यानंतर सविस्तर डीपीआर तयार केला जाणार आहे. या ठिकाणी उड्डाणपूल की अंडरपास याविषयी मध्य रेल्वेने जाहीर केले नसले तरी सध्या सुरू असलेल्या कामानुसार उड्डाणपुलासाठी पिलरची उभारणी करावी लागते.

पिलरच्या उभारणीकरिता माती परीक्षण केले जाते. माती परीक्षण सध्या दोन्ही बाजूंनी सुरू असल्याचे चित्र या रेल्वे फाटकावर दिसत आहे. रेल्वे फाटकामुळे मध्य रेल्वेच्या रेल्वे वाहतुकीलाही मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. या ठिकाणी रेल्वेला उड्डाणपूल करणे गरजेचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

"मौजे सुकेणेजवळील रेल्वे गेट अनेकदा एक तासापर्यंत बंद राहते. तीन ते चार गाड्या पाच- पाच मिनिटाच्या अंतराने ये- जा करत असल्याने कधीकधी अर्धा ते एक तासापर्यंत रेल्वे गेट बंद असते, त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. वाहतूकदारांचा मोठा वेळ वाया जातो, त्यासाठी उड्डाणपूल किंवा अंडर बायपास होणे गरजेचे आहे." - अरुण मोगल, ग्रामपंचायत सदस्य, मौजे सुकेणे.