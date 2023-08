Nashik News : जिल्हा नियोजनाच्या निधीला खासदार मुकणार? पालकमंत्र्यांचा निर्णय

By

Nashik News : राज्याच्या महायुती सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट सहभागी झाल्याचा फटका नाशिक जिल्ह्यातील भाजपच्या दोन व शिवसेनेच्या एक अशा तिन्ही खासदारांना बसण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २०२३-२४ या वर्षाचे नियोजन करताना त्यात केवळ आमदारांनी सुचवलेल्या कामांचाच समावेश करण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्याची चर्चा आहे.

जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा आमदार असल्याने सत्ताधारी आमदारांची संख्या वाढल्यानेच खासदारांना वगळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. (MP will not get district planning fund nashik news)

यंदा जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेसाठी ३१३ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये असा एक हजार ९३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीचे नियोजन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे.

पालकमंत्र्यांनी या निधीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेसह संबंधित विभागांना तोंडी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाबाबत गेल्या आठवड्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बैठक घेतली.

या नियोजनातून प्रत्येक विभागातून त्या-त्या तालुक्यांतील कोणती कामे निवडण्यात यावीत, यासाठी सर्व आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना कामे सुचवणारी पत्रे सादर केली आहेत.

मात्र, अद्याप जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे दायित्व निश्चित होऊन त्याला विषय समित्यांवर मंजुरी घेतलेली नसल्यामुळे अद्याप नियोजनाला सुरवात झालेली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून यंदा सर्वसाधारण योजनेतून १९८ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटकातून ८२ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून ३२ कोटी रुपये नियतव्यय कळविले आहेत.

यामुळे दायित्व वजाजाता नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेकडे केवळ १८३ कोटी रुपये निधी आहे. या निधीतून ग्रामीण भागाचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यातील ११ आमदार कामे सुचविणार आहेत. या ११ आमदारांपैकी राष्ट्रवादीचे सहा, शिवसेनेचे दोन व भाजपचे दोन असे दहा आमदार सत्ताधारी गटात आहेत.

याशिवाय भौगोलिक क्षेत्र व प्राधान्यक्रमानुसार कामांची निवड केली जाते. यामुळे सत्ताधारी पक्षात नसलेल्या काँग्रेसच्या एकमेव आमदारालाही निधी दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे व भाजपचे डॉ. भारती पवार व डॉ. सुभाष भामरे असे तीन खासदार आहेत.

आमदार व खासदार यांचे कार्यक्षेत्र समान असून, जवळपास सर्वच आमदार सत्तेत असल्यामुळे या खासदारांना निधी दिल्यास त्याचा आमदारांच्या निधीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे आमदारांना नाराज न करण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी घेतल्याचे दिसते.