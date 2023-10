मालेगाव शहर : सामान्यांची लालपरी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील माळमाथ्यावर विनापाट्या धावत असल्याने प्रवासी यांना तासन्तास खोळंबा होत आहे.

डोळ्यासमोरून जाणारी बस थांब्यावर उभी राहत नसल्याने प्रवाशांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. (MSRTC Buses run without boards in rural areas Displeasure for not stopping at fork on Malmatha Nashik News)

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना दळणवळणाचे साधन म्हणून एसटी बसेसला प्राधान्य दिले जाते. दरम्यान शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात महिला प्रवासी व ज्येष्ठ नागरिक यांच्यामुळे बस फुल्ल असतात.

मात्र चाळीसगाव मार्ग, नामपूर मार्ग, मनमाड व सटाणा मार्गावर धावणाऱ्या अनेक बसेसला पाट्याच नसल्याने विविध गावांच्या बसस्थानक व फाट्यावर प्रवासी थांबून असतात.

बहुतांश बसेसच्या पाट्या नसल्याने बस समोरून निघून जाते. त्यामुळे एसटीच्या 'हात दाखवा गाडी थांबवा’ या धोरणाला हरताळ फासला की काय? अशी परिस्थिती तयार झाली आहे.

माळमाथा परिसरात नाराजीचा सूर

माळमाथा परिसरातील चाळीसगाव मार्गावर कळवाडी गटातील वेगवेगळ्या गावांच्या फाट्यावर बस थांबत नसल्याची तक्रार अनेक नागरिकांनी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर दहिवाळ बोधे ग्रामपंचायत सदस्य प्रा. हिरालाल नरवाडे यांनी मालेगाव बसस्थानक आगार व्यवस्थापक श्री. रामराजे यांना निवेदनद्वारे बस थांबवावी अशी मागणी केली आहे.

कळवाडी गटातील अनेक गावांत व मालेगाव-चाळीसगाव रोडवरील गिगाव फाटा, शेंदुर्णी फाटा, बोधे फाटा, दहिवाळ, चिंचगव्हाण फाटा, कळवाडी फाटा, देवीचा नरडाणा फाटा व साकुर फाटा या रोडावरील फाट्यावर व गावांत विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना तासन्‌तास बस थांबण्यासाठी वाट पाहात बसावी लागते.

"ग्रामीण भागातील बहुसंख्य नागरिक, महिला, वृध्द व शाळकरी विद्यार्थी यांचे एसटी हेच प्रवासाचे मुख्य साधन आहे. प्रत्येक मार्गावर गाव व फाट्यावर बसेस थांबायला हव्यात. मालेगाव-चाळीसगाव रस्त्यावरील सर्व थांब्यांवर बस थांबली पाहिजे. अन्यथा पंधरा दिवसांत विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करण्यात येईल." - प्रा. हिरालाल नरवाडे, ग्रामपंचायत सदस्य, दहिवाळ - बोध