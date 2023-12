Nashik News: विद्यार्थ्यांच्या तांडवाविरुद्ध एसटी अधिकाऱ्यांनी वटारले डोळे! बसगाड्यांमधील नुकसानीचे कारण

सटाणा : राज्य परिवहन महामंडळाने ग्रामीण भागातील प्रवासी व विद्यार्थ्यांसाठी सवलत देत वाहतुकीचे जाळे निर्माण केले आहे. मात्र काही शाळकरी विद्यार्थी बसगाड्यांमधील बाके मोडून सिटांचे रबर ओरबाडून नुकसान करीत आहेत.

अशा प्रकारांना कंटाळून महामंडळाच्या सटाणा आगाराचे व्यवस्थापक राजेंद्र अहिरे विद्यार्थ्यांच्या तांडवाविरुद्ध भूमिका घेतली आहे.

ज्या भागांमध्ये असे गैरप्रकार आढळतील, तेथील बसफेऱ्या थेट बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.