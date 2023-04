Nashik Accident Increased : मुंबई नाका- काठे गल्ली रस्ता धोकादायक! आठच दिवसात तब्बल 12 अपघात

By

Nashik Accident Increased : शहराच्या गावठाण भागासह बाजारपेठेत वाहने व गर्दीमुळे नागरिकांचे स्थलांतर होत असताना आता मुंबई नाका ते काठे गल्ली सिग्नल या तीन किलोमीटर अंतरावरील वाहतूक अत्यंत धोकादायक बनली आहे.

मागील आठ दिवसात याच रस्त्यावर बारा अपघात झाल्याने शासकीय यंत्रणांकडून कुठलीच दखल घेतली जात नसल्याने आता नागरिकच रस्त्यावर उतरण्याच्या मानसिकतेत आहे.

रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याबरोबरच गतिरोधक बसविण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला. (Mumbai Naka Kathe Galli road become dangerous 12 accidents in eight days nashik news)

द्वारका सर्कल तसेच मुंबई नाका सर्कल दरम्यान शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठी अनेक रस्ते एकत्र येतात. त्यामुळे सकाळ व सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ वाढते. परिणामी वाहतुकीची कोंडी या भागात नित्याची झाली आहे.

मुंबई- आग्रा रोड व पुणे रोडला जोडणारा मुंबई नाका ते काठे गल्ली हा रस्ता सध्या सर्वाधिक रहदारीचा झाला आहे. या भागात दाट लोकवस्ती, रस्त्याच्या दुतर्फा मोठे व्यावसायिक व रहिवासी इमारती आहेत.

दादासाहेब गायकवाड सभागृह, रेडीएन्ट हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, पाटीदार भवन, शाळा व इतर अनेक व्यावसायिक आस्थापना या रस्त्यालगत आहे. वर्दळीचा भाग असल्याने वाहने मोठ्या प्रमाणात येतात. नवशक्ती चौक, नागजी चौक, पखाल रोड चौक, अंबिकानगर या ठिकाणी फळे व भाजीपाला विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केल्याने रहदारीला अडचण निर्माण झाली आहे.

वाहनांचा वेग अधिक असल्याने या रस्त्यावरील चौकांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. अपघातामुळे अनेक दुचाकीस्वार जायबंदी झाले आहेत.

त्यामुळे वाढत्या अपघातावर आळा घालण्यासाठी अतिक्रमण हटविण्याबरोबरच गतिरोधक टाकण्याची मागणी नागरिकांनी केली असून, माजी उपमहापौर प्रथमेश गिते यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस आयुक्त, महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

नवशक्ती चौक, नागजी चौक, पखाल रोड चौक, अंबिकानगर चौकांत गतिरोधक टाकावे व रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवावे अन्यथा आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

"मुंबई नाका ते काठे गल्ली दरम्यान चौकांमध्ये गतिरोधक बसविण्याबरोबरच वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्‍यकता आहे. अन्यथा नागरिकांसमवेत आंदोलन करावे लागेल."- प्रथमेश गिते, माजी उपमहापौर.

"शहर वाढत असल्याने रहदारी वाढणार हे मान्य असले तरी योग्य नियोजन केल्यास वाढत्या वाहतुकीला आळा घालता येऊ शकते. त्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे."

- अशोक ठोंबरे, रहिवासी.

"गतिरोधक नसल्याने वाहनांवर नियंत्रण राहतं नाही परिणामी अपघातांमध्ये वाढ होऊन दुचाकी धारक जायबंदी झाले आहेत. त्यामुळे गतिरोधक बसवावे."- पवन सुगंधी, रहिवासी.

"वाढती रहदारी या भागात डोकेदुखी ठरतं असून अतिक्रमणांमुळे समस्येत अधिक भर पडली आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने अतिक्रमण हटवावे."

- समीर मरकड, रहिवासी.

"मुंबई नाका ते काठे गल्ली सिग्नल हा भागा नवीन बाजारपेठ म्हणून उदयाला आला आहे. परंतु वाढत्या रहदारीने स्थानिक नागरिकांना अपघातासह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागतं आहे."

- विवेक दोंदे, रहिवासी.