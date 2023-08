NMC News : होर्डिंग स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश

By

NMC News : समृद्धी महामार्गावर शहापूर तालुक्यात मध्यरात्री पुलाचा गर्डर कोसळल्यानंतर महापालिकेने शहरातील स्वमालकीच्या कमानीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी निर्देश दिले आहेत. (Municipal Corporation decided to conduct structural audit of self owned hoarding nashik nmc news)

पिंपरी- चिंचवड महापालिका हद्दीत काही महिन्यांपूर्वी जाहिरात होर्डिंग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेकडून शहरातील ८४५ होर्डिंगचे स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यासाठी सिव्हिल टेक, संदीप फाउंडेशन व केबीटी महाविद्यालय यातील संस्थांची नियुक्ती करण्यात आले होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार ६२६ होर्डिंग नादुरुस्त, तर १६ होर्डिंग अतिधोकादायक स्थितीत आढळून आले होते.

दरम्यान त्या घटनेनंतर महापालिकेकडून आता शहापूर येथे समृद्धी महामार्गावर झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या जाहिरात तसेच दिशादर्शक फलकाच्या स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सिव्हिल टेक या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे.