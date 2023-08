NMC News : बंदी आदेश नसतानाही झळकले होर्डिंग; महापालिका तत्काळ कारवाई

NMC News : शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणांबरोबर सामाजिक संदेश देण्यासाठी खासगी होर्डिंगचा वापर करता येत असतानादेखील होर्डिंग असोसिएशनने राजकीय तसेच सामाजिक संदेश महापुरुषांची जयंती व पुण्यतिथीचे बॅनर लावता येणार नसल्याचे होर्डिंग लावल्याने संतप्त झालेल्या महापालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करत होर्डिंग हटविताना संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Municipal Corporation immediate action on Hoardings displayed despite no ban order nashik news)

शहरामध्ये जवळपास साडेआठशेहून अधिक खासगी होर्डिंग आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेच्या विविध विभागाकडून होर्डिंगची तपासणी तसेच आकार व स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट मागविले जात आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने देखील होर्डिंगची स्टॅबिलिटी तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्याअनुषंगाने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी तीन संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेने कागदावर असलेली होर्डिंगची संख्या व प्रत्यक्षात संख्या तपासण्यास सुरवात केली आहे. होर्डिंगवर क्यूआरकोडदेखील लावले जाणार आहे.

असे असतानाच मालेगाव स्टॅन्डवर होर्डिंग असोसिएशनने राजकीय नेते, महापुरुष व कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने तसेच जयंती, पुण्यतिथीसाठी होर्डिंग लावण्यास बंदी असल्याचे होर्डिंग लावले.

फलकावर उच्च न्यायालय, महापालिका व पोलिस आयुक्तांचे आदेश असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. दरम्यान, महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून तत्काळ दखल घेऊन सदर होर्डिंग उतरवताना महापालिकेने व पोलिस विभागाकडून असे कुठल्याही प्रकारचे आदेश नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

"महापालिका तसेच पोलिस प्रशासन किंवा उच्च न्यायालयाकडून अशा कुठल्याही प्रकारचे आदेश देण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या नावाचा वापर केल्याने यासंदर्भात असोसिएशनला नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाई केली जाईल." - श्रीकांत पवार, उपायुक्त, विविध कर विभाग.