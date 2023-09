Nashik Kumbhmela : सिंहस्थ पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी ‘स्मार्टसिटी’ ची तयारी; महापालिकेचा आराखडा 8 हजार कोटींचा

By

Nashik Kumbhmela : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तयारी सुरू झाली असताना दुसरीकडे मुदत संपुष्टात येत असलेल्या स्मार्टसिटी कंपनीकडूनदेखील सिंहस्थासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तयारी सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान महापालिकेने जवळपास आठ हजार कोटींचा सिंहस्थ आराखडा सादर करण्याची तयारी केली आहे.

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत जून २०२३ मध्ये संपुष्टात आली आहे. मात्र प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जून २०२४ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. ( Municipal Corporation prepared to present Simhastha Plan of nearly 8 thousand crores nashik news)

स्मार्टसिटी कंपनीकडून या कालावधीत अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना मक्तेदार कंपन्यांना दिल्या. जून २०२४ नंतर स्मार्टसिटी कंपनीने प्रकल्प सल्लागार संस्था म्हणून काम करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला आहे.

अद्याप केंद्राकडून त्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र २०२७ व २८ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार असून, त्यासाठी साधूग्राम, भाविकांना पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, निवासाची सोय, रस्ते, आरोग्य या प्रकारच्या सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. महापालिकेकडून या सुविधा पुरविल्या जातात.

त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिकेला विशेष निधी प्राप्त होतो. आगामी कुंभमेळ्यासाठीदेखील नाशिक महापालिकेने विकास आराखडा तयार केला आहे. एकीकडे महापालिकेने कुंभमेळ्यात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तयारी केली असताना दुसरीकडे मात्र मुदत संपुष्टात येत असलेल्या स्मार्टसिटी कंपनीकडे स्वतःचे इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्याने सिंहस्थाची कामे करण्याची तयारी कंपनीने दर्शविण्यात आल्याचे समजते.

स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत गोदावरी सौंदर्यीकरण तसेच कुंभमेळा हा मुख्यतः गावठाण भागात भरत असल्याने तेथे स्मार्टसिटीमार्फत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम सुरू आहे.

त्याअनुषंगाने स्मार्टसिटी कंपनीकडून कुंभमेळ्यात पायाभूत सुविधा पुरविण्याची तयारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी स्मार्टसिटी कंपनीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर खर्च झाल्यास महापालिकेला स्वनिधीतून सुविधा पुरवाव्या लागणार आहे.

महापालिकेचा आराखडा आठ हजार कोटींवर

कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने जवळपास आठ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. यात बांधकाम विभागाचा अडीच हजार कोटी, मलनिस्सारण विभागाचा ६२७ कोटी, तर घनकचरा विभाग, आरोग्य व वैद्यकीय विभाग, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा या विभागांचा जवळपास सव्वापाच हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

एकूण जवळपास आठ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. सदर आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. २०१४-१५ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारने नाशिक महापालिकेला १०५२ कोटी रुपयांचा निधी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी दिला होता.