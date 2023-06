Nashik Crime: भायगाव येथील खून प्रकरणी दोघांविरुध्द खूनाचा गुन्हा

By

Nashik Crime : शहरातील भायगाव शिवारातील संविधान नगर भागात झालेल्या सतीश श्रावण मोरे (वय २६, रा. पंचशीलनगर) याच्या खून प्रकरणी विशाल मोरे (वय ३०) याच्या तक्रारीवरून अमित पगारे (१९) व आर्यन आहिरे (दोघे रा. पंचशीलनगर) यांच्याविरुध्द वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी एका संशयितास अटक करण्यात आली आहे. (Murder case against two in Bhaigaon murder case Nashik Crime)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

विकास आहिरे यांच्या मुलीच्या हळदीच्या कार्यक्रमास अजय वाघ, अमित पगारे, आर्यन आहिरे यांच्यामध्ये नाचण्याच्या कारणावरून वाद सुरु होते. हे वाद मिटविण्यासाठी सतीश गेला असता संशयितांनी त्याच्यावर धारदार हत्याराने पोटावर, मांडीवर वार करून त्याचा खून केला होता.

वडनेर खाकुर्डी पोलिसांनी सुरवातीला आकस्मिक मृत्यूनंतर विशाल मोरे यांच्या तक्रारीनंतर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. या घटनेनंतर अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, उपअधिक्षक प्रदीपकुमार जाधव, पुष्कराज सूर्यवंशी यांनी घटनास्थळी भेट देवून जमावाची समजूत घातली.