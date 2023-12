Nashik Crime: सख्खा भाऊ पक्का वैरी! मालमत्तेसाठी सख्ख्या भावाचा खून

नाशिक रोड : राहते घर विकण्याचा आग्रह लहान भावाने केला, मात्र मोठा भावाचा या गोष्टीस विरोध केल्याने लहान भावाने मोठया भावाचा खून केल्याची घटना उपनगर पोलिस ठाणे हद्दीतील समर्थ रामदास स्वामीनगर, लेन क्रमांक १ येथे सोमवारी (ता. ११) दुपारी घडली.

मृत मोठा भाऊ मयंक चंद्रकांत जाधव (३४), लहान भाऊ आकाश (३२) व आई असा परिवार आहे. (Murder of elder brother by younger for property Nashik Crime)