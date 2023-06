Nashik Crime : उपनगरमधील वृद्धेच्या खुनाची होईना उकल; पोलिसांचा तांत्रिक तपासावर भर

By

Nashik Crime : एका घरातील महिलेची अनोळखी मारेकऱ्यांनी निर्घृण हत्या करत पुरावा नष्ट केल्याचे उघड झाले असताना पोलिसांना गुन्ह्यातील मारेकऱ्यांपर्यंत पोचण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

महिलेच्या घरात मारेकऱ्यांनी कोणताही सुगावा सोडला नसल्याने आता उपनगर पोलिस सीसीटीव्हीसह अन्य तांत्रिक तपासावर भर देत आहे. दुसरीकडे मृत महिलेशी संबंधित नातलग व इतरांची चौकशी सुरू आहे. (murder of elderly woman in upanagar unsolved Police focus on technical investigation Nashik Crime)

सुरेखा ऊर्फ पुष्पा श्रीधर बेलेकर(वय ६०, रा. श्री स्वानंद रो हाऊस, हनुमंतनगर स्कीम -१, लोखंडे मळ्याजवळ, उपनगर) यांची रविवारी सायंकाळी अनोळखी मारेकऱ्यांनी घरात एकटी असल्याची संधी साधत त्यांच्या डोक्यावर जड वस्तूने आठ वेळेस प्रहार करत निर्घृण हत्या केली.

शवविच्छेदन अहवालात गंभीर बाबी नमूद असल्याने पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्यानुसार आतापर्यंतच्या तपासात गुन्हे शाखा युनिट एकचे वरिष्ठ निरीक्षक विजय ढमाळ, उपनगरचे वरिष्ठ निरीक्षक अशोक शरमाळे व निरीक्षक विजय पगारे यांच्यासह तपास पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज धुंडाळले असून त्यात बहुतांश ठिकाणी सीसीटीव्हीच उपलब्ध नसल्याचे आढळले आहे.

त्यामुळे जेव्हा घटना घडली, त्या वेळेच्या सहा ते आठ तासांपूर्वीचे घटनास्थळावरील उपलब्ध मोबाईलचे लोकेशन तसेच सीडीआर पडताळले जात आहे. यासोबतच ज्या ठिकाणी घर आहे, त्या येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्वच मार्गांवरील दूरपर्यंतचे सीसीटीव्ही पडताळून पाहिले जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यात अद्याप काहीही पुरावा हाती लागला नसून फॉरेन्सिक डिपार्टंमेंटकडेही आवश्यक पुराव्यांचे अहवाल मागवून घेतले आहे. हा खून लुटमारीच्या उद्देशाने झाला आहे की पुरावा नष्ट करण्यासाठी झाला, हे सिद्ध झाले नसून खुनाचे नेमके कारण पडताळून पाहिले जात आहे.

कारण मृत बेलेकर यांच्या अंगावरील दागिने लंपास असल्याने लुटमारीच्या हेतूने ही हत्या झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. दरम्यान, काही पथके तपासासाठी रवानाही करण्यात आले आहे.

घटनेच्या दिवशी घरातील सदस्य कुठे होते, काय करत होते याचाही तपास सुरू आहे. काही संशयास्पद बाबी समोर येत असल्याने मृत बेलेकरांशी संबंधित नातलग, मुले व त्यांच्या ओळखीतील महिला व आजूबाजूच्या काही व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे.

फॉरेन्सिक अहवाल, मोबाईल लोकेशन व सीसीटीव्हीतून काही माहिती मिळालीच तर संशयितांचा माग निघण्याची दाट शक्यता आहे.