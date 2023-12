Nashik Crime: त्रासाला कंटाळून तरुणाचा खून; संशयितांची कबुली; 2 दिवसांची पोलिस कोठडी

वणी : गुन्हेगारीप्रवृत्ती असलेल्या तरुणाकडून दारूसाठी होणारी सततची पैशांची मागणी, शिवीगाळ व दहशतीचा कायमचा बिमोड करण्यासाठी त्याचा खून केल्याचे उघडकीस आले आहे. (Murder of youth at titawi confessions of suspects 2 days police custody Nashik Crime)