Nashik Crime: अंबडला आर्थिक देवाण घेवाणीच्या वादातून युवकाचा खुन

Nashik Crime : अंबड पोलीस ठाणेच्या हद्दीत वीस वर्षीय तरुणाची हत्या झाली असून आर्थिक देवाण घेवाणीच्या करणावरून झालेल्या वादात महालक्ष्मी नगर येथे हनुमान मंदिर जवळ मयुर दातीर ( वय २० ) याच्यावर धारदार शस्त्राने छाती व पोटावर वार करून खुन केला. (Murder of youth due to dispute over money transfer to Ambad Nashik Crime)

मयत मयूर हा गुरुवारी दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास दुचाकी वर महालक्ष्मी नगर येथे हनुमान मंदिर जवळ आला असता पाठीमागुन दुचाकीवर अज्ञात गुन्हेगारांनी चाकुने वार करून खुन केला.

घटनेची माहिती समजताच पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, गुन्हे पोलीस उपकयुक्त प्रशांत बच्छाव,वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघ सह अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत . पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.