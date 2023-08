Nashik Crime: प्रेमप्रकरणातून तरुणाचा खून; मुखेडमध्ये तणाव

By

Nashik Crime : तालुक्यातील मुखेड येथे प्रेमप्रकरणाच्या संशयातून एका तरुणाचा खून झाला. यामुळे रविवारी (ता. २०) व सोमवारी (ता. २१) गाव बंद पाळून ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला.

काही काळ तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने येथे चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. (Murder of youth due to love affair Tension in face Nashik Crime)

मुखेड येथील प्रतिक आहेर (वय २३) याला शनिवारी (ता. १९) दुपारी संदीप जाधव, निखिल जाधव, सुनील जाधव, वसंत जाधव यांनी शेतात बोलावून आमच्या मुलीला वाईट नजरेने का बघतो, असा प्रश्न करत मारहाण केली.

लाकडी दांड्याने, तसेच लोखंडी रॉड डोक्यात टाकल्याने प्रतीक जबर जखमी झाला होता. त्याला नाशिकला उपचारासाठी हलविले होते. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

याप्रकरणी विकास आहेर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मारहाण व खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले आहे.

दरम्यान, सोमवारी नातेवाइकांनी प्रतिकचा अंत्यसंस्कार संशयिताच्या घराच्या आवारातच करण्याचा हट्ट धरला. पोलिस व काही पदाधिकाऱ्यांनी समजूत काढल्यावर स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षक सोहेल शेख, तालुका प्रभारी पोलिस निरीक्षक विशाल क्षीरसागर, सहाय्यक निरीक्षक बहीर यांनी भेट दिली.