Diwali 2023 : ...त्यांच्यामुळेच कुटुंबाच्या सहवासात सहकाऱ्यांची दिवाळी; पोलिस ठाण्यात हिंदू मुस्लिम एकतेचे दर्शन

Diwali 2023: भद्रकाली पोलिस ठाण्यात प्रत्यक्षात हिंदू मुस्लिम एकतेचे दर्शन अनुभवास मिळाले. लक्ष्मीपुजन आपल्या कुटुंबीयांसमवेत करता यावे यासाठी मुस्लिम पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सहा तासाची सुट्टी देत पोलिस ठाण्याची धुरा सांभाळली.

रविवारी (ता.१२) सर्वत्र लक्ष्मीपूजन उत्साहात साजरा झाले. (Muslim police personnel took charge of police station giving their colleagues break for diwali nashik news)

प्रत्येक जण आपापल्या कुटुंबीयांसह फटाके उडवण्याचा आनंद घेत होते. पोलिस, अग्निशामक कर्मचारी तसेच देशाचे सैन्य इतरांना आनंदात सण साजरा करता यावा. यासाठी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी कर्तव्य बजावत होते. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात मात्र याउलट चित्र दिसून आले. वर्षातील सर्वात मोठा सण आपल्या हिंदू सहकारी बांधवांना कुटुंबीयांबरोबर साजरा करता यावा.

लक्ष्मीपूजन करण्याचे सौभाग्य लाभावे. यासाठी पोलिस ठाण्यात नियुक्त असलेले मुस्लिम कर्मचारी पोलिस नाईक रिझवान सय्यद, पोलिस अंमलदार अजहर इनामदार, पोलिस नाईक वसीम शेख, पोलिस नाईक कय्यूम पोलिस हवालदार श्री. पठाण अशा पाच कर्मचाऱ्यांनी सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सहा तासाची सुट्टी देत पोलिस ठाण्याचा कारभार यशस्वीरीत्या सांभाळला.

त्यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे इतर सर्वांना कुटुंबीयांसोबत आनंदात दिवाळी साजरी करता आली. पारंपारिक पद्धतीने विधिवत लक्ष्मीपूजन करण्यास मिळाले. पाचही कर्मचाऱ्यांची कर्तव्य दक्षतेची आणि सहकाऱ्यांप्रती असलेली आपुलकीची भावना धार्मिक सामाजिक एकोप्याचे प्रतीक ठरली.

दुसरीकडे आपल्या थोड्याशा वेळाने सहकारी बांधवांना कुटुंबासह उत्साहात दिवाळी साजरी करता आली. याचे समाधान वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया या पाचही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आल्या.

पोलिस विभागात जातपात अशास कुठल्याही प्रकारचा थारा दिला जात नाही. याचे उत्तम उदाहरण यानिमित्ताने सर्वांना आले. इतरांप्रमाणे भद्रकाली पोलिस ठाण्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांचीही दिवाळी उत्साहवर्धक ठरली.