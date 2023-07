Nashik Crime: अहमदनगर येथून कोंबडी खाद्याच्या तीनशे गोण्या घेऊन डिलिव्हरी करण्यासाठी जाणाऱ्या ट्रक चालकाने सुमारे 150 गोण्यांची परस्पर विक्री करत तीन लाखांचा अपहार केल्याचा प्रकार शुक्रवारी दि. 7 जुलै रोजी घडला.

याप्रकरणी वावी पोलीस ठाण्यात ट्रकचालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तांत्रिक तपास करून पुतळेवाडी-मीठसागरे शिवारात असलेल्या एका शेतकऱ्याकडून सुमारे 100 गोण्या हस्तगत केल्या आहेत. (Mutual sale of chicken feed worth Rs 3 lakh by truck driver seized 100 sacks from putalewadi farmer at sinnar Nashik Crime)

शिवाजी एकनाथ दिवटे राहणार केडगाव (अहमदनगर) यांच्या मालकीच्या अशोक लेलॅन्ड इकोमेट गाडी क्रं एम एच 16 / सी सी 3950 वर सुरेंद्र तुनी यादव रा. व्हीकोडी पीकारवाही ता. मजहली जि. सिधी (मध्यप्रदेश) गेले पंधरा दिवसांपासून चालक म्हणून कामाला लागला होता.

गेल्या शुक्रवारी त्याने गाडीत कोंबडीचे खाद्याच्या 50 किलो वजनाच्या 300 गोण्या असा एकुण 5 लाख 25 हजार रुपयाचा माल भरुन सिन्नर तालुक्यातील निऱ्हाळे व इगतपुरी तालुक्यातील भरवीर येथे डिलिव्हरी पोहोच करण्यासाठी आणला होता.

चालक यादव याने गाडीतील 100 गोण्या नि-हाळे येथे खाली करुन उरलेल्या 200 गोण्या भरवीर येथे खाली करण्यासाठी न जाता मिठसागरे-पुतळेवाडी शिवारात संशयीत पोल्ट्री चालक शेतकऱ्याशी संगनमत करून सुमारे दोन लाख 90 हजार 550 रुपयांच्या 150 गोण्या परस्पर विक्री केल्या.

भरवीर येथे डिलिव्हरी वेळेत पोहोच न झाल्याने कोंबडी खाद्य पाठवणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून गाडी मालक दिवटे यांना विचारणा करण्यात आली. त्याच दिवशी रात्री वावी येथे सिन्नर शिर्डी महामार्ग लगत एका हॉटेल जवळून सदर ट्रक पोलिसांनी ताब्यात घेतला.

चालक या ठिकाणी ट्रक पार्क करून पसार झाला होता. गाडी मालकाशी संपर्क झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी कंपनीचे प्रतिनिधी व गाडी मालक वावी येथे आले.

गाडीतील 200 पैकी कोंबड खाद्याच्या 150 गोण्या गायब असल्याने त्याची मूल्यांकन करून श्री. दिवटे यांनी चालक यादव याचे विरोधात अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल केला.

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक विजय सोनवणे, हवालदार दशरथ मोरे व पोलीस ठाण्यातील इतर कर्मचाऱ्यांनी चालकाच्या मोबाईल फोन कॉलच्या ट्रॅकिंग वरून वावी गावातील हमालीचे काम करणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेतले.

त्यांना विश्वासात घेत पोलिसांनी मीठसागरे-पुतळेवाडी शिवारातील एका पोल्ट्री फार्म मध्ये गाडीतून उतरवलेल्या कोंबडी खाद्याच्या 100 गोण्या ताब्यात घेतल्या.

सदर पोल्ट्री फार्म चालक शेतकऱ्याशी संगनमत करून ट्रक चालक यादव याने कोंबडी खाद्याच्या 150 गोण्यांची विल्हेवाट लावल्याचा संशय आहे. ट्रक मधील गोण्यां पोल्ट्री फार्म मध्ये उतरून घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा समावेश संशयित आरोपी म्हणून तपासाअंती केला जाईल असे पोलिसांनी सांगितले.