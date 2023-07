Nashik Crime : वृद्धेच्या खुनाचे उलगडेना गूढ; उपनगर, गुन्हे शाखा पोलिसांचा तपासच थंडावला

By

Nashik Crime : जेल रोड परिसरात घरात एकट्या असलेल्या ६० वर्षीय वृद्धेच्या निर्घृण खुनाचे गूढ दीड महिन्यांनंतरही कायम आहे. उपनगर पोलिसांसह शहर गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकांकडूनही या गुन्ह्याचा तपास करताना अद्यापही काहीही ठोस हाती लागलेले नाही.

एकूणच, चहूबाजूने चौकशा, तपास करूनही हाती काही लागत नसल्याने संबंधित तपासच थंडावल्याचे सध्याचे चित्र आहे. (mystery of murder of 60 year old remains nashik crime news)

सुरेखा ऊर्फ पुष्पा श्रीधर बेलेकर (वय ६०, रा. श्री स्वानंद रो-हाउस, हनुमंतनगर, लोखंडे मळ्याजवळ, उपनगर) यांची १८ जूनला संशयिताने घरात एकट्या असल्याची संधी साधून त्यांचा निर्घृण खून केला होता. तसेच त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लुटून नेले. शवविच्छेदन अहवालानुसार त्यांचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर उपनगर पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल झाला.

उपनगर पोलिसांसह शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाकडून संबंधित गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी कसोशीने तपास करण्यात आला. तपास पथकाने घटनास्थळापासून आसपासचे सीसीटीव्ही शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आसपास कुठेही सीसीटीव्हीच उपलब्ध नसल्याने तपासात अडचणी आहेत.

घटनेच्या आधीचे सहा ते आठ तासांपूर्वीचे मोबाईलचे लोकेशन, तसेच सीडीआर पडताळले; परंतु त्यातही पोलिसांच्या हाती काहीही लागू शकलेले नाही. या परिसरात येणाऱ्या-जाणाऱ्या सर्वच मार्गांवरील सीसीटीव्ही पडताळून पाहिले, मात्र गुन्ह्याला दीड महिना उलटूनही अद्याप या गुन्ह्यातील पुरावे पोलिसांच्या हाती लागू शकलेले नाहीत.

बेलेकर यांच्या खुनाचा उलगडा होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होते आहे. उपनगर पोलिसांचे गुन्हे शोध पथकांसह शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे पथकही या गुन्ह्याचा शोध घेताना थंडावल्याचे सध्याचे चित्र आहे. कोणताही धागा हाती लागत नसल्याने पोलिसही चक्रावले आहेत. तर दुसरीकडे मृत बेलेकर यांच्या नातलगांमध्ये पोलिसांच्या थंडावलेल्या तपासाबाबत नाराजी आहे.

"पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. अद्याप काहीही हाती लागलेले नाही. परंतु लवकरच गुन्ह्याची उकल होईल." - विजय पगारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उपनगर पोलिस ठाणे