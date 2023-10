Nashik Crime : दिंडोरी रोडवरील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठजवळ गोणीत कुजलेल्या अवस्थेत सापडलेल्या महिलेच्या खुनाचे गूढ आठवड्यानंतरही कायम आहे. म्हसरुळ पोलिसांसह गुन्हे शाखेची पथके तपास करीत आहेत. (mystery of murder of woman found decomposing in sack near University of Health Sciences remains Nashik Crime)

गेल्या मंगळवारी (ता. २६) दिंडोरी रोडवरील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठजवळ एका गोणीमध्ये महिलेचा मृतदेह टाकून देण्यात आला होता. ओळख पटल्यानंतरही पोलिसांना खुनाचा आठवडा उलटूनही उलगडा करता आलेला नाही.

शवविच्छेदन अहवालानुसार महिलेचा गळा दाबून खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. मृतदेहाजवळ पिशवीत कपडे व भांडी होते. यासह मृतदेहाच्या गळ्यात एक पिवळ्या धातूच्या मण्यांचे मंगळसूत्र व कानात जोड आढळले आहे.

याप्रकरणी मृत महिलेची आई, भाऊ व मुलगा यांनी ओळख पटविली. हे सर्वजण दिंडोरी तालुक्यातील मोहाडी येथील रहिवासी आहेत. मयत महिला ही फिरस्ती असल्याने तिचा खून का व कशासाठी करण्यात आला, याबाबत अजून उलगडा झालेला नाही.

दरम्यान गुन्हे शाखेची पथके तपास करीत असून काही संशयास्पद माहिती हाती लागली आहे. त्यानुसार पथक तपास करीत असून लवकरच गुन्ह्याची उकल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.