Nashik News: ‘नाफेड’, NCCFच्या कांदा खरेदीत झोल! चौकशी करण्यासाठी शेतकऱ्याचे थेट मोदींना पत्र

लासलगाव : केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत झालेल्या कांदा खरेदीत गैरकारभार झाला असून, त्याची चौकशी करण्यासह कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी, यासाठी वाहेगावच्या कांदा उत्पादक शेतकरी निवृत्ती न्याहारकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक मान्यवरांना पत्र लिहिले आहे.

‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या गैरकृत्यांचा पाढाच पत्रात त्यांनी वाचला आहे. केंद्रातील ‘एनआयए’कडून किंवा ‘इडी’कडून उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. तरच खरे सूत्रधारसमोर येतील, यासह अनेक मुद्दे मांडून त्यांनी कांदा प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकला आहे. (NAFED NCCF onion purchase in doubt Farmer direct letter to Modi to inquire Nashik News)