NAFED Onion Purchase : ‘नाफेड’ची 4 वर्षांत 7 लाख टन कांदा खरेदी; शेतकऱ्यांचा रोष कायम

NAFED Onion Purchase : कांदा निर्यातीवर निर्बंध लावल्यावर राज्यातील शेतकरी आक्रमक झालेला असताना केंद्र सरकारने ‘नाफेड’मार्फत दोन लाख टन अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.

‘नाफेड’ने गेल्या चार वर्षांत सात लाख टन कांदा खरेदी करूनही शेतकऱ्यांच्या व्यथा संपलेल्या नाहीत. त्यामुळे या वाढीव खरेदीनंतरही शेतकऱ्यांचा रोष कायम राहण्याची शक्यता आहे. (Nafed purchase of 7 lakh tonnes of onion in 4 years nashik news)

केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्यावर व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला. बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद झाले आणि शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. यामुळे कोंडी झालेल्या केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी बुधवारी (ता. २३) व्यापाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन तोडगा काढला.

व्यापाऱ्यांनी गुरुवार (ता. २४)पासून लिलाव पूर्ववत करण्याचे मान्य केले आणि ‘नाफेड’च्या प्रतिनिधींनीही यात सहभागी होऊन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. साधारणत: दोन हजार ४०० रुपये प्रतिक्विंटल या प्रमाणे दर मिळणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित होते. पण, हा दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

जिल्ह्यातील प्रमुख सात बाजार समित्यांनी गुरुवारी लिलाव बंद ठेवला. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत.

मुळात ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी नेहमी वादात राहिली. त्यांनी खरेदी केलेला कांदा हा उत्तर भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या वर्षी नाफेडने नाशिकमध्येच चढ्या दराने विक्री केल्याचे उघडकीस आल्यावर शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला होता.

‘नाफेड’ म्हणजे काय

सहकार तत्त्वांतर्गत विपणनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर १९५८ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ अर्थात ‘नाफेड’ची स्थापना करण्यात आली. नाफेडचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

वर्षेनिहाय कांदा खरेदी

सन २०२० : एक लाख टन

२०२१ : दीड लाख टन

२०२२ : दोन लाख टन

सन २०२३ : तीन लाख व दोन अजून टनाची घोषणा