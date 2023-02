Naitale Yatrotsav : एक कोटींपेक्षा जास्त रूपयांची जिलेबी विक्री!

अण्णासाहेब बोरगुडे : सकाळ वृत्तसेवा

नैताळे (जि. नाशिक) : नाशिक- औरंगाबाद महामार्गावर नैताळे येथे पौष पोर्णिमा ते आमवस्या अर्थात्‌ ६ ते २२ जानेवारीपर्यंत सलग १७ दिवस श्री मतोबा महाराजांचा यात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात झाला. यात्रोत्सवात जवळपास १४ लाख भाविकांनी सहभाग नोंदविला.

या काळात श्री मतोबा महाराजांचा प्रसाद म्हणून मैदा, साखर, तुप यापासुन तयार केलेली जिलेबी खाल्ली व वाटली जाते. दोन वर्षे कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावानंतर यंदा यात्रोत्सव अतिशय उत्साहात झाला.

यात्रोत्सव काळात येथे जिलेबीची तब्बल एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री झाल्याचा अंदाज हॉटेल व्यावसायिक व जिलेबी विक्रेत्यांनी व्यक्त केला आहे. (Naitale shree matoba maharaj Yatrotsav Jalebi sales of more than one crore rupees nashik news)

नैताळे गावात दरवर्षी पौष पौर्णिमेला श्री मतोबा महाराजांची यात्रा भरते. हा यात्रोत्सव अखंड पंधरा दिवस सुरू असतो. या उत्सवाची आमवस्येला सांगता केली जाते. गेली दोन वर्षे कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावामुळे यात्रोत्सव नाममात्र भरविला गेला.

यंदा मात्र यात्रोत्सव पहिल्या दिवसापासुनच यात्रोत्सवात उत्साह व गर्दीचा उच्चांक बघावयास मिळाला. सलग १७ दिवस अखंड गर्दीने यात्रोत्सव साजरा झाला. या कालावधीत १४ लाख भाविक श्री मतोबा महाराजांच्या चरणी नतमस्तक झाल्याचा अंदाज यापुर्वीच देवस्थान ट्रस्टने व्यक्त केला आहे.

यात्रोत्सवात आलेला प्रत्येक भाविक प्रसाद म्हणून जिलेबी खातो. त्यामुळे १७ दिवसात १२५ क्विंटल मैदा, साखरेचे २०० पेक्षा अधिक पोते, तुपाचे शेकडो डबे लागल्याचा अंदाज जिलेबी विक्रेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: Dada Bhuse | बोरी अंबेदरी बंदिस्त जलवाहिनीमुळे लाभ क्षेत्रात शाश्वत सिंचन सुविधा : दादा भुसे

एक किलो जिलेबी तयार होण्यासाठी साधारणतः अर्धा किलो मैदा व अर्धा किलो साखर आवश्यक असते. तर १०० ते २०० ग्रँम तुप पुरेसे असते. यात्रोत्सवात २५ ते ३० हॉटेल असतील असा अंदाज धरुन ६५ हजारपेक्षा जास्त किलो जिलेबीची विक्री झाली असणार..!

ग्राहकाला एक किलो जिलेबी खरेदी करण्यासाठी १६० रुपये खर्च येतो. यावरुन संपुर्ण यात्रोत्सव काळात १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जिलेबीची विक्री झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

"नैताळेतील मतोबा महाराजांचा यात्रोत्सव म्हणजे सर्व व्यावसायिकाना जास्तीचे दोन पैसे कमावाण्याची संधी असते. त्यातुन भाविकांच्या सेवेची संधी मिळते. यात्रा काळात हॉटेलमधील गुडीशेव, रेवड्या, भत्ता या पदार्थापेक्षा जिलेबीला चांगली मागणी असते."

-देवेंद्र कासार, संचालक, हॉटेल देवेंद्र, नैताळे

हेही वाचा: MUHS Convocation Ceremony : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा 22वा दीक्षांत समारंभ 13 फेब्रुवारी रोजी