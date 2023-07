Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांकडून स्वखर्चाने येवल्यात नाले स्वच्छता अभियान

Chhagan Bhujbal : पावसाचे पाणी वाहून जावे तसेच, गटारी स्वच्छ होऊन डास व दुर्गंधीला ब्रेक लागावा, मागील वर्षीप्रमाणे पुराची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी माजीमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या संकल्पनेतील स्वच्छ येवला सुंदर येवला अभियान हाती घेण्यात आले आहे.

याअंतर्गत शहरात स्वखर्चातून स्वच्छता मोहिमेचा प्रारंभ आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. (Nale Swachhta Abhiyan was carried out by Chhagan Bhujbal at own expense nashik news)

शहरात पालिकेकडून नालेसफाई होते परंतु, त्याचे स्वरूप कामचलाऊ असते, यामुळेच पावसाळ्यात नाले व गटारी तुंबल्याने शहरातील नागरिकांना व व्यापारी पेठेतील व्यापारी वर्गास पूरग्रस्त परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. गत अनुभव पाहता अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी भुजबळ यांनी मागील आठवड्यात पावसाळ्याच्या पूर्वीच विशेष बैठक घेतली.

तसेच, प्रत्यक्ष पाहणी करत संपूर्ण शहरातील मुख्य नाले व गटारी स्वच्छ करण्याचे सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. परंतु नगरपालिका प्रशासनाकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे निदर्शनास आल्याने विशेष कुमक उपलब्ध करून स्वखर्चाने आठ दिवसांत शहरातील नालेसफाई व स्वच्छता करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यानुसार आज येथील निरीक्षक दिलीप खैरे यांना भुजबळ यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे शहरात मुख्य नालेसफाई व गटार स्वच्छता अभियानाचा प्रारंभ केला.

यावेळी भुजबळांचे स्वीय सहायक बाळासाहेब लोखंडे, उपमुख्याधिकारी रोहित पगार, पालिकेचे स्वच्छता निरिक्षक सागर झावरे, विधानसभा अध्यक्ष वसंत पवार, शहराध्यक्ष दीपक लोणारी, माजी नगराध्यक्ष भोलाशेठ लोणारी, माजी नगसेवक राजेश भांडगे, प्रवीण बनकर, सचिन शिंदे, निसार शेख, सुनील काबरा, संजय परदेशी, मलिक शेख, राजेंद्र लोणारी, महिला शहराध्यक्ष राजश्री पहिलवान, निर्मला थोरात, सीमा गायकवाड, विमल शहा, संतोष खैरनार, भाऊसाहेब धनवटे, दीपक खोकले, सुभाष गांगुर्डे, भूषण लाघवे, विकी बिवाल, गोटू मांजरे, सचिन सोनवणे, सुमीत थोरात, तुषार लोणारी, संपत शिंदे, नितीन गायकवाड, भालचंद्र भुजबळ, रवी जगताप, विजय खोकले, प्रवीण पहिलवान, संतोष राऊळ, संदीप बोढरे, श्रीकांत वाकचौरे, गणेश गवळी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

येत्या आठ दिवसांमध्ये सर्व नागरी वस्त्या तसेच व्यापारी पेठेतील मुख्य नाले,गटारींची जेसीबी, ट्रॅक्टर, डंपर व ५० मजुरांच्या सहाय्याने स्वच्छता करण्यात येणार आहे. दिलीप खैरे यांच्या मागणीवरून मालेगाव महापालिका, अंदरसुल ग्रामपंचायत प्रशासन जेटिंग मशिन उपलब्ध करून देणार आहे. पहिल्या दिवशी पारेगाव रोड, हुडको वसाहत, गंगा दरवाजा, स्टेट बँक गल्ली, पटेल मशीद, दारू गुत्ता, महादेव मंदिर ते फत्तेबुरुज नाका, भांडगे गल्ली, भोई गल्ली आदी परिसरातील स्वच्छतेचे कामे करण्यात आले.

"मागील वर्षी पावसाळ्यात गटारी तुंबून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे छगन भुजबळांच्या सूचनेनुसार विशेष अभियान हाती घेतले आहे. आठ दिवसांत शहराची स्वच्छता करण्यात येणार आहे, नागरिकांनीही सूचना कराव्या" - दिलीप खैरे, निरीक्षक, येवला