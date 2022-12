नाशिक : महत्‍वकांक्षी प्रकल्‍प असलेल्‍या नमामी गोदा याकरिता अलमोण्डझ या कंपनीची सल्लागारपदी नियुक्ती केलेली आहे. या कंपनीने येत्‍या सहा महिन्‍यात प्रकल्‍पाचा डीपीआर तयार करून सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्‍त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. तत्‍पूर्वी साबरमती रिव्हर फ्रंट आणि वाराणसी, प्रयाग या ठिकाणच्‍या नमामी गंगा प्रकल्पाचा अभ्यास करण्याच्‍या सूचना आयुक्‍त डॉ. पुलकुंडवार यांनी दिल्‍या आहेत. (Namami Goda on lines of Namami Ganga nmc Commissioner instructions to Almondz appointed as adviser nashik news)

नाशिक महापालिकेतर्फे ‘नमामी गंगा’ या प्रकल्‍पाच्‍या धर्तीवर नमामी गोदा हा प्रकल्‍प राबविला जाणार आहे. याकरिता केंद्र सरकारने एक हजार ८२३ कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. आगामी सिंहसथापूर्वी प्रकल्‍प पूर्णत्‍वास देण्याकरीता महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केलेली आहे. आत्तापर्यंत सल्‍लागार नियुक्‍तीची प्रक्रिया सुरू होती. नुकताच निविदा प्रक्रिया पूर्णत्‍वास आलेली असून अलमोण्डझ या कंपनीची नमामी गोदा प्रकल्पाकरिता सल्लागारपदी नियुक्ती केलेली आहे.

दरम्‍यान सल्‍लागार नियुक्‍तीनंतर आता येत्‍या काही दिवसांमध्ये नमामी गोदा प्रकल्पाला गती प्राप्त होणार असल्‍याचे सांगितले जात आहे. अलमोण्डझ कंपनीतर्फे पुढील सहा महिन्‍यात डीपीआर तयार केला जाईल. त्‍यासाठी गुजरातमधील साबरमती रिव्हरफ्रंटला प्रथम पसंती दिली जाणार असल्‍याचे समजते. याशिवाय उत्तर प्रदेशातील वाराणसी, प्रयागराज येथील कामांची पाहणी करत यासंदर्भात अंर्तभाव केला जाणार आहे. या पाहणीदरम्‍यान महापालिकेचे शहर अभियंतांसह यांत्रिकी विभागाचे अधिकारी उपस्‍थित राहणार आहेत.

प्रदूषण रोखण्यासह सौंदर्य खुलविणार

गोदावरी नदीच्‍या पात्रात येणारे नाल्यांचे सांडपाणी शहराबाहेर काढण्याचे नियोजन या प्रकल्‍पाच्‍या माध्यमातून करण्याचे नियोजित आहे. यातून नदीतील प्रदूषण रोखण्यास यश येणार असून गोदावरीचे पाणी शुद्ध होणार आहे. याशिवाय नदी घाटांचे सुशोभीकरण, कारंजे, पुरातन मंदिरांचे जतन आदी माध्यमातून सौंदर्य खुलविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

"नमामी गोदा प्रकल्‍पाकरिता सल्‍लागाराची नेमणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. संबंधित कंपनीमार्फत साबरमती, वाराणसी, प्रयागराज या ठिकाणांना भेट देत कामांची पाहणी केली जाईल." - डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त.

