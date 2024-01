Namami Goda Project : ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाला आचारसंहितेचा अडसर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला सादर

Namami Goda Project : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आचारसंहिता लागू होणार असल्याने नमामि गोदा प्रकल्प आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे महापालिकेने मे. अलमण्डस् ग्लोबल सिक्युरिटीज या सल्लागार संस्थेमार्फत तयार केलेला दोन हजार ७८० कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प आराखडा छाननीनंतर फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला सादर केला जाणार आहे. (Namami Goda project was submitted to government in first week of February nashik news)