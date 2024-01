Nashik News: थकबाकीदारांची नावे झळकणार चौकाचौकांत! कर वसुलीसाठी पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचा फंडा

पिंपळगाव बसवंत : सप्टेंबरअखेरीस कर भरल्यास पाच टक्के सवलत, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन करांच्या नोटीस बजावल्यात. ध्वनिक्षेपकाद्वारे कर भरण्याचे आवाहन केले. मात्र, पिंपळगाव शहरातील बहुतांश नागरिकांनी कर भरण्याकडे कानाडोळा केला.

अखेर पिंपळगाव ग्रामपंचायत ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. नळकनेक्शन बंद, मालमत्ता सील करण्याबरोबरच थकबाकीदारांचे नावे चौकाचौकांत फलकावर झळकविले जाणार आहेत. (names of arrears will appear in intersection Pimpalgaon Gram Panchayat Fund for Tax Collection at pimplegaon baswant Nashik News)