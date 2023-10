Nashik Congress News: आमदार खोसकरांना पटोलेंनी सुनावले; संघटनात्मक बांधणीसाठी जिल्हाभर फिरण्याचे आदेश

By

Nashik Congress News : काँग्रेसचे आमदार असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यासपीठावर कायम राहणारे त्र्यंबकेश्वर-इगतपुरी विधानसभेचे आमदार हिरामण खोसकर यांना प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी चांगलेच सुनावले.

आमदार खोसकर यांना समजावून सांगितले आहे, ते आता जिल्हाभर पक्षबांधणीसाठी बैठका घेणार आहेत. बैठकीतून मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात ते बोलतील, असेही पटोले यांनी सांगितले. दरम्यान, पक्षाचा आदेश म्हणून आपण जिल्हाभर बैठका घेणार असल्याचे खोसकर यांनी जाहीर केले.

जिल्ह्यात एकमेव काँग्रेसचे आमदार खोसकर असून, ते राष्ट्रवादीच्या गोटात राहत असल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. (nana patole Orders hiraman khoskar to travel across district for organizational building nashik news)

प्रदेश पातळीवर अनेकदा त्यांच्या विरोधात तक्रारी गेल्या. सोमवारी (ता. ९) उत्तर महाराष्ट्राच्या आढावा बैठकीत थेट शहरातील माजी नगरसेवक केशवअण्णा पाटील यांनी खोसकर यांच्या विरोधात तक्रारी मांडल्या.

खोसकर काँग्रेसचे आमदार असूनही खुलेआम राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यासपीठांवर फिरतात. राष्ट्रवादीचे नेतेही आमदार खोसकर आमचेच असल्याचे सभांमधून सांगतात, त्यामुळे पक्षात नेमके काय चाललंय, असा प्रश्न त्यांनी बैठकीत केला. त्यावर पटोले यांनी याबाबत आमदार खोसकर यांना सकाळी बोलावून घेत समजावून सांगितले आहे. तुम्ही काँग्रेसचे आहात, कामासाठी गेलात ही वेगळी गोष्ट आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यासपीठावर खुलेआम जाणे योग्य नसून, त्यांच्या व्यासपीठावर यापुढे दिसता कामा नये, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाभर पक्षाच्या बैठका घेऊन संघटनात्मक बांधणी करा. मंत्री भुजबळ यांच्याविरोधात बोला, असे आपण त्यांना सांगितल्याचे पटोले यांनी सांगितले.

आमदार खोसकर यांनी मी पक्षाचे आदेश पाळत असून, मतदारसंघात निधी आणण्यासाठी जात असल्याचे सांगितले. मात्र, पक्षबांधणीसाठी जिल्हाभर फिरेल, माझ्य़ावर काही मतदारसंघाची जबाबदारी द्यावी मी पक्षाचे आमदार निवडून आणेल, असेही त्यांनी सांगितले.

संदीप गुळवेंवर नोंदणीची जबाबदारी

नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नाशिकसाठी समन्वयक म्हणून पक्षातर्फे अॅड. संदीप गुळवे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी केली.

गुळवे यांच्यावर सर्वांना बरोबर घेऊन अधिकाधिक मतदार नोंदणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक काँग्रेस लढणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.