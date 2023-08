Nana Patole: हे तर, सत्तेसाठी एकत्र आलेले फेल इंजिनचे सरकार : नाना पटोले

Nana Patole : राज्यातील शिंदे-फडणवीस- पवार हे ट्रीपल इंजिन सरकार नव्हे तर, फेल झालेल्या इंजिनचे सरकार आहे. केवळ सत्तेसाठी तिघेही एकत्र आले आहेत. जीएसटीच्या रूपाने मिळणारे पैसे लुटण्यासाठी या अभद्र युत्या झाल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी आत्महत्या याविषयावर भाजप शांत असून, बोगस आदिवासींबाबत भाजपचा असाच प्रकार आहे. मात्र, काँग्रेस हा प्रश्न जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून निकाली काढणार असल्याचे पटोले यांनी सांगितले. (Nana Patole statement government of failed engines that come together for power nashik political)

आदिवासी गौरव दिनानिमित्त शोभायात्रा

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने जागतिक आदिवासी दिनानिमित्ताने बुधवारी (ता.9) शहरातून आदिवासी कलासंस्कृतीचे प्रदर्शन घडविणारी शोभायात्रा काढण्यात आली होती.

यामध्ये राज्यभरातील आदिवासी कलावंतांची पथके सहभागी झाले होते. यातून पारंपरिक आदिवासी जीवनाचे नाशिककरांना घडविण्यात आले. या वेळी झालेल्या कार्यक्रमात प्रदेशाध्यक्ष पटोले बोलत होते.

व्यासपीठावर परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी जाधव, काँग्रेस प्रभारी राजू वाघमारे, ब्रीजकिशोर दत्त, महिला प्रदेशाध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, शहराध्यक्ष अॅड. आकाश छाजेड, राहुल दिवे, डॉ. शोभा बच्छाव, पल्लवी रेणके, संपतराव सकाळे, रमेश कहांडळे आदी उपस्थित होते.

प्रदेशाध्यक्ष पटोले पुढे म्हणाले की, भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणते आहे. आताही मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा घाट घातला जात आहे.

शोभायात्रेत योगेश शेवरे, पृथ्वीराज अंडे, प्रभाकर फसाळे, राम वाघ, अशोक गोतरणे, तुषार बर्डे, प्रवीण कडाळे, विकी मुंजे, नवनाथ हुमण, बाळासाहेब जाधव, शारदा प्रतिके, पवार ताई, धर्मवीर अंडे, नीलेश गोतरणे, अंबादास जाधव, संदीप लगरे, रोशन गांगुर्डे, सुमीत कौले आदींसह आदिवासी बांधव सहभागी झाले..

नाशिकरांचे वेधले लक्ष

निमाणी येथून काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा परिधान करून आदिवासी नृत्यावर फेर धरत आदिवासी बांधव शोभायात्रेत सहभागी झाले होते.

या शोभायात्रेत सहभागी आदिवासी बांधवांनी आदिवासी क्रांतिकारकांच्या नावाचा जयघोष करत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. यावेळी आदिवासींनी पारंपरिक पेहराव केला होता.