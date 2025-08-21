Crime News : मोक्का कायद्यातील फरार आरोपीला नांदगावमध्ये अटक; चेन स्नॅचिंग करणारी टोळी जेरबंद

नांदगाव: महिलांच्या गळ्यातील सोन साखळ्या ओरबडणाऱ्याचे चोरीचे २४ गुन्हे, मोक्का कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यात फरार असलेला सराईत सोमनाथ खलाटे याच्या अखेर नाशिक ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या आहेत..करंजगाव (ता.चाळीसगाव) येथील महिला रक्षाबंधन सणासाठी मनमाडला जात असताना, नांदगाव शहरातील मनमाड ते नांदगाव रोडवर हॉटेल राज गार्डन समोर मोटर सायकलवर भरधाव वेगाने आलेल्या तिघा संशयितांनी महिलेचे गळ्यातील सोन्याचे सुमारे १ लाखांचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले होते. नांदगाव पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे..ग्रामीण पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, उपविभागीय पोलिस अधिकारी बाजीराव महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांची पथक गुन्हेगारांच्या शोधात होती. गुन्हा उघडकीस आणण्याच्या तपास पथकांना सूचना होत्या. त्यानुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र मगर यांच्या पथकाने संशयितांना जेरबंद केले आहे. त्यांनी गुन्ह्यात वापरलेली मोटर सायकलचा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे दिशेने गेल्याची बातमी मिळाल्यावरून खालील संशयीतांना विविध ठिकाणावरून ताब्यात घेतले..मोका गुन्ह्यात फरारीसराईत सोमनाथ रामदास खलाटे याच्यावर नाशिक शहरातील आडगाव, पंचवटी, भद्रकाली, गंगापूर, मुंबई नाका, अंबड, इंदिरानगर, नाशिक रोड, म्हसरूळ, तसेच बुलढाणा व शनिशिंगणापूर पोलिस ठाण्यांत सोन साखळ्या ओरबाडून नेल्याचे एकूण २४ गुन्हे दाखल आहेत. नाशिक शहरात मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली असून तो वरील सर्व गुन्ह्यात वर्षापासून फरार होता. .त्याचे इतर साथीदार किरण आजबे व दिगंबर निकम यांच्यावर यापूर्वी खुन, दरोडा, चोरी, आमॅ अॅक्ट यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे.त्यांच्याकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. उपनिरीक्षक प्रकाश भालेराव, पोलिस अंमलदार धनंजय शिलावटे, संदीप कडाळे, आबासाहेब पिसाळ, बाबासाहेब पवार, हेमंत गिलबिले, प्रदिप बहिरम, नितीन गांगुर्डे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..मुद्देमाल हस्तगतसोमनाथ रामदास खलाटे (वय ३०, खलाटेवाडी, ता. आष्टी, जि.बीड), किरण अर्जुन आजबे (वय ३४, भिंगार, अहिल्यानगर, दिगंबर हरिचंद्र निकम (वय ३०, झारूळ, ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) अशी संशयितांची नावे आहेत. या संशयितांनी टी.व्ही.एस. अपाचे मोटर सायकलवर नांदगाव ते मनमाड रोडवर भरधाव वेगाने येऊन नांदगाव शहरालगत एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची पोत बळजबरीने ओरबाडून चोरी केल्याची पोलिसांच्या तपासात पुढे आल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांनी चोरीस केलेले सोन्याचे मंगळसूत्र हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथील एका सुवर्णकारास विक्री केल्याचे सांगितले. तसेच संशयितांनी गुन्ह्यात वापरलेली टी. व्ही. एस. अपाचे मोटर सायकल (एम.एच.१७. डी. बी. १२६५) ही हस्तगत करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.