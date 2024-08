Nashi Dengue Black Spot: वडाळा घरकुल डेंगीचा ब्लॅक स्पॉट! इमारत परिसरात घाणीचे साम्राज्य: दुर्गंधी पसरली

Garbage and contaminated water accumulated between the buildings in the nursery esakal

सकाळ वृत्तसेवा इंदिरानगर : वडाळा गावाच्या शंभर फुटी रस्त्यालगत असलेल्या घरकुल इमारत परिसरात घाणीने कळस गाठला असून या ठिकाणी दहा ते पंधरा डेंगीचे रुग्ण उपचार घेत असल्याने हा संपूर्ण परिसर डेंगीचा ब्लॅक स्पॉट म्हणून समोर आला आहे. काही दिवसांपूर्वी वडाळा गावातील युवा मंचातर्फे महापालिका प्रशासनाला नागरी समस्यांच्या विरोधात बिऱ्हाड आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर सलग चार ते पाच दिवस येथील स्वच्छता आणि डागडुजी करण्यात आली होती. मात्र ती पूर्णतः केली नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. (Nashi Wadala Gharkul dengue black spot)