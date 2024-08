Nashik News : पोहण्यासाठी गेलेल्या 13 वर्षीय पेपर विक्रेत्यांचा मुलाचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू...

डीजीपी नगर : नाशिक रोड येथील वृत्तपत्र विक्रेते पत्रकार मित्र यांचा मुलगा आराध्य मोहन मोहन कऱ्हाडकर वय १३ वर्ष याचे रामकुंडावर पोहण्यासाठी गेला असता पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने त्याचा पाण्यात डूबून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. (13 year old paper seller son drowns in water while going for swim at goda ghat)