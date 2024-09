Nashik News : आश्रमशाळांत सीसीटीव्हीस 15 दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’; अन्यथा, कारवाईचा आदिवासी विकासचा इशारा

नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील निवासी सर्व विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी १५ दिवसांचा ‘अल्टिमेटम’ देण्यात आला. निर्धारित मुदतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे न बसविल्यास संबंधित आश्रमशाळेवर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. (15 day ultimatum for CCTV in ashram schools for tribal development department )