Ration Card Editing : रेशनकार्डमध्ये दोन महिन्यांत 16 हजारांवर बदल! ‘लाडकी बहीण’मुळे नाव समाविष्ट, काढण्याची सर्वाधिक कामे

नाशिक : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून रेशनकार्डमधील बदलांसाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. जुलै व ऑगस्टमध्ये जिल्ह्यातील १६ हजारांवर रेशनकार्डमध्ये बदल करण्यात आल्याचे महसूल विभागाने म्हटले आहे. शहरात दररोज दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे प्रलंबित रेशनकार्डांची संख्या तीन हजारांवर पोहोचली आहे. (16 thousand changes in ration card in two months)