Nashik News : आचारसंहितेनंतर 17 वाहनांचा लिलाव; जि. प. च्या अधिकाऱ्यांची ‘आरटीओ’शी चर्चा

नाशिक : गत दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १७ चारचाकी वाहनांचे निर्लेखन करण्यात येणार आहे. निर्लेखनाची प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुरू झाली. यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी मंगळवारी (ता. ५) प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आचारसंहितेनंतर या वाहनांची लिलाव प्रक्रिया होईल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. (17 vehicles auctioned after code of conduct of assembly election )