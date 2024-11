Nashik News : थकबाकीदार अभय योजनेचे 18 हजार लाभार्थी; महापालिकेच्या तिजोरीत 16 कोटींची वाढ

नाशिक : महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडून घरपट्टी थकबाकीदारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेतून चाळीस दिवसात १८,२७२ थकबाकीदारांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यातून १६ कोटी ८० लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. दुसरीकडे थकबाकीदारांनादेखील पावणेनऊ कोटी रुपयांची सवलत मिळाली आहे. महापालिकेला शासनाच्या माध्यमातून जीएसटी प्राप्त होतो. (nashik 18 thousand beneficiaries of outstanding Abhay Yojana increase of 16 crores in municipal treasury marathi news)